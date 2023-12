A fenntarthatóságra is fókuszálva erősít a Mentavill a nagykerben

A fenntarthatóság ma már az épületvillamosság terén is megkerülhetetlen. A jó hír az, hogy a környezetbarát felújítás, beruházás itt is energiatakarékosságot hoz és az alacsonyabb energiaszámla miatt gyorsabban megtérül. A Mentavill ennek szellemében fejleszti tovább a cégek felé nyújtott B2B szolgáltatásait – mondja a cég új nagykereskedelmi stratégiájáról Mentes Zsolt, a Magyar Brands díjas Mentavill kft. ügyvezető igazgatója.

„Az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy már az épületvillamosság terén is egyre több cég érzi fontosnak a fenntarthatósághoz kapcsolódó beruházásokat. Ami ráadásul kettős előnnyel jár, mert miközben az energiatudatos, zöld megoldások a környezet védelmét szolgálják, az energiaszámla csökkenéséhez is nagymértékben hozzájárulnak”- elemez Mentes Zsolt. Aki szerint jó hír, hogy a nagyobb kereslet miatt bővülő kínálatnak köszönhetően, már a korábban drága energiatakarékos termékek, köztük a LED lámpák, a különféle okos megoldások és még a hőszivattyúk is a megfizethető kategóriába kerültek.

Amihez nagyban hozzájárult az, hogy a tavaly nyáron bekövetkezett energiaárrobbanás hatására egyre több cég törekszik arra, hogy energiafelhasználását csökkentve, az épületvillamosság terén is a fenntartható megoldásokat válassza. A szakember szerint azonban fontos tudni, hogy a remélt energiamegtakarítás legtöbbször csak akkor érhető el, ha komplex megoldásokban gondolkodunk. Így például a LED lámpák esetében is csak akkor várhatjuk azt, hogy már kis fényáram mellett is a maximális fényhasznosítást kapjuk, ha a megfelelő helyre elhelyezett LED-ek felszereléséhez, úgynevezett kis veszteségű előtéteket használunk, miközben a rendszeres és tervszerű karbantartás sem marad el. A cégvezető ezért is tartja fontosnak, hogy már a tervezés időszakában érdemes olyan szakértőkhöz fordulni, akik minden szakmai kérdésre érdemi megoldást tudnak kínálni.

Mentes Zsolt, az épületvillamossági kereskedelem családi vállalkozásainak világszervezete, az IMELCO elnökeként úgy látja, hogy a fenntartható épületvillamossági megoldások iránt az egész világon megnőtt az igény. Jellemző, hogy amíg korábban a világítás zöld átállását sokfelé azért halasztották el, mert a LED-es rendszerek drágák voltak, a felhasználók ma nem csak azt értékelik, hogy ezek a termékek olcsóbbak lettek, hanem azt is, hogy alkalmazásukkal az energiafelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás egyaránt 80 százalékkal csökkenthető, miközben az is a megtérülést segíti, hogy a LED-ek élettartama lényegesen hosszabb, mint a hagyományos izzóké. Ezt igazolja, hogy miután a dán multinacionális sörgyártó, a Carlsberg logisztikai központjában LED-ekre cserélték a fénycsöveket, évi 650 000 kWh-val csökkent az energiafogyasztás, és 400 tonnával lett kevesebb az éves szén-dioxid-kibocsátás.

És miközben a legtöbb vállalatnál a LED jelenti a belépőt a fenntarthatóság világába, emellett az épületvillamosság területén is egyre több olyan eszköz és megoldás van már, ami a zöld megoldások jegyében az energiatakarékosságot is szolgálja. A cégvezető ezért is mondja azt, hogy a bőséges választékból a különféle okos megoldások, mint amilyenek például a mozgásérzékelős kapcsolók, a fényerőszabályzók, a digitális programozható termosztátok, csak akkor hozzák az elvárt eredményt, ha minden esetben a megfelelő eszköz kerül beépítésre. Szakértői segítségével ebben kívánja támogatni üzleti partnereit a Mentavill.

„Miközben lakossági piacvezetőként a Mentavill a Székesfehérvári raktárbázisra, az országos üzlethálózatra és szakembereink tudására alapozva évről évre bővíti nagykereskedelmi tevékenységét, az új stratégia jegyében még a korábbinál is nagyobb energiát fordítunk az üzleti és céges partnereink kiszolgálására, a B2B üzletágra. Már csak azért is, mert tapasztalataink szerint a zöld technológiaváltás az épületvillamosság terén is olyan szakmai kihívással jár, amiben a Mentavill, a lakosság mellett a céges megrendelőit is mindenben támogatni szeretné”- fejti ki Mentes Zsolt, aki úgy látja, hogy a Mentavill által felkínált szakmai támogatás azért is jelent üzleti előnyt a partnereiknek, mert miközben egyre több fogyasztó díjazza a fenntartható termelést folytató cégeket, ma már a multinacionális vállalatok is elvárják a beszállítóiktól a fenntarthatóság szerinti működést.

Érsek M. Zoltán