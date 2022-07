A forinterősödés pozitívum, de még akad kérdőjel

Egy fejezet lezárult azzal, hogy a Parlament elfogadta a jövő évi költségvetést, a lakossági energiaárakra vonatkozó rezsicsökkentés módosítását és a KATA kivezetését, miközben az állami szervek büdzséjét is megvágták. Németh Dávid, a K&H Bank pénzügyi elemzője szerint ez is szerepet játszott a forint erősödésében, de a piac számára az a legfontosabb, mennyire konzekvensen tartja be ígéreteit a kormány.

„Ha a forint árfolyamára nézünk, látszik némi pozitív hangulatváltás, amiben a költségvetés elfogadása mellett az a kormányzati szándék is sokat nyom a latba, hogy a rezsicsökkentés megvágásával, az energiaárak egy részének a lakosságra engedésével csökkeni fog az állami támogatás mértéke. Vagyis kevesebb lesz a költségvetési kiadás, ami érezhetően javítja majd a költségvetés helyzetét. Ebbe az irányba mutat a KATA kivezetése is, ahol a legnagyobb kérdés az, hogy ez ténylegesen mennyi plusz adóbevételt generál a költségvetésnek és mekkora lesz az a vállalkozói réteg, amelyik a szürke, vagy ne adj’ Isten a fekete zónát választja majd”- fejti ki a pénzügyi elemző.

Németh Dávid szerint az is a pozitív hírek közé tartozik, hogy a magyar kormány már bejelentette, milyen engedményeket hajlandó tenni, milyen változásokat hajlandó végrehajtani azért, hogy az EU-s forrásokat megkapjuk. Ami azért vált ki pozitív visszhangot, mert az elemzők eddig nagyon kicsi valószínűségét látták annak, hogy valóban megszülethet az EU-s pénzek megszerzéséhez kötődő megállapodás. Most viszont ismét megnőtt a valószínűsége ennek, ami szintén javított a magyar gazdaság megítélésén.

„A piacok ugyanakkor azt is erőteljesen figyelik, hogy a kormányzati intézkedések mennyire fedik az ígéreteket. Ebből a szempontból például nem a legjobb üzenet, hogy a korábban beígért hosszabb egyeztetés helyett rapid módon elfogadták a több százezer család életét alapvetően megváltoztató KATA-törvényt.”

Németh Dávid szerint a bíztató jelek közé sorolható az is, hogy miközben önmagában is javult a nemzetközi kockázatvállalási hajlam, a forint még a régiós valutákkal, közte a zlotyval szemben is képes volt erősödni.

„A pozitív nemzetközi hangulatjavulás, a korábbi, durva kockázatkerülés enyhülése abban is megnyilvánul, hogy a dollár visszagyengült, miközben még a bitcoin is vissza tudott pattanni. Amiben nyilván annak is nagy szerepe van, hogy az előzetes félelmek ellenére – még ha csak csökkentett kapacitással is – de újra elindul a gázszállítás az Északi Áramlat-1-en.”

A pénzügyi elemző szerint ugyanakkor továbbra is annyira törékeny a nemzetközi politikai és gazdasági helyzet és benne a magyar gazdaság megítélése, hogy még egyhetes viszonylatban is nehéz megjósolni milyen forint árfolyam várható.

„Azzal, hogy a hét elején már 400 forint alatt zárt az euró árfolyama, jó esély mutatkozik arra, hogy talán kitörtünk a gyengülő trendből. Ami az első pozitív jelnek tekinthető. Ha pedig több napig is a 395-400-as tartományban tudnánk maradni, még arra is megnyílhatna a lehetőség, hogy a 390 forintos euróárfolyam környékére beerősödjön a forint a következő egy-két hétben”- mondta végezetül Németh Dávid.

Érsek M. Zoltán