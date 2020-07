A határon túliakat is díjazták Az Utazó olvasói

A turizmusban is beszélhetünk az egységes Kárpát-medencei térről – fejtette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a 22 éves Az Utazó magazin díjátadóján.

A Nemzeti összetartozás éve jegyében került sor Az Utazó magazin hagyományos díjátadójára, amelyen az olvasók szavazatai alapján 2019 legjobb szolgáltatóinak teljesítményét ismerték el, első alkalommal a határon túli régiók legjobb magyar szálláshelyeit és éttermeit is díjazva. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke is.

„A turizmus szempontjából jó hír, hogy Magyarország ma a COVID járvány szempontjából is biztonságos országnak számít. Ugyanakkor az elmúlt évek nemzetpolitikájának eredményeként azt is elmondhatjuk, hogy ma már nemcsak oktatási, kulturális, gazdasági szempontból, hanem turisztikai szempontból is egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk. Ezért ha a kilátásokról gondolkodunk – mert nem szabad elfeledni, hogy a legnehezebb körülmények között is teremtődnek új lehetőségek – a belföldi turizmus kiemelkedő jelentősége mellett a Kárpát-medencei együttműködésnek a turizmus területén is egyre nagyobb szerep juthat.” – fejtette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár.

Flesch Tamás, az MSZÉSZ elnöke a díjátadón mondott beszédében úgy fogalmazott:

„Bízunk benne, hogy a Covid után, amikor ismét minden magához tér, a minőségi turizmus és a minőségi szolgáltatók fognak előnybe kerülni, mert meggyőződésem, hogy a minőségből a legnehezebb helyzetben sem szabad engedni.”

Az Utazó magazin szavazásának 2019 legjobbjai:

Az év családbarát szállodája a Kolping Hotel Spa & Family Resort, az év wellness szállodája az Oxigén Hotel Family & Spa, az év szállodai üzemeltetője a Continental Group, üzleti szállodája az Intercontinental Budapest, konferencia szállodája pedig a Continental Hotel Budapest.

Az év turisztikai városa Nyíregyháza, az év gyógyfürdője a Bükfürdő Thermal & Spa, az év wellness fürdője a Hungarospa, az év víziparkja az Aquaworld Élményfürdő, az év utazási irodája a TUI, az év légitársasága pedig a KLM.

Az év városnéző szolgáltatója a City Sightseeing Budapest, az év budapesti étterme a Rosenstein Vendéglő, az év vidéki étterme a Kistücsök Étterem, az év szállodai étterme a Láng Bistro & Gril, az év magyaros étterme a Lajosmizsei Tanyacsárda, új kategóriaként pedig az év online megoldása címet a a Hotel&More Group nyerte el.

A külhoni szolgáltatók körében összesen 12 szálláshely és étterem részesült elismerésben.

Az év erdélyi magyar szálláshelye a Szent Kristóf Panzió (Tusnádfürdő), az év erdélyi magyar étterme a Restaurant Mikó (Kolozsvár).

Az év kárpátaljai magyar szálláshelye a Kis Virág Panzió (Nagybégány), az év kárpátaljai magyar étterme a Vadász Csárda (Gát).

Az év felvidéki magyar szálláshelye az Amade Château (Nyékvárkony), az év felvidéki magyar étterme pedig az Arany Kárász (Nyékvárkony).

Az év vajdasági magyar szálláshelye a Fantastico Panzió (Zenta), az év vajdasági magyar étterme pedig a Békavár (Magyarkanizsa).

Az év muravidéki magyar szálláshelye a Cuk Borház (Lendvahegy), az év muravidéki magyar étterme pedig a Hancsik Falusi Turizmus (Dobronak).

Az év horvátországi magyar szálláshelye a Citadella (Várdaróc), az év horvátországi magyar étterme pedig a Darócz Étterem (Várdaróc).