A légitársaságoknak jó lesz. Az utasoknak is?

Az idő pénz – tartja a mondás, ami a légitársaságok életében különösen igaz. Nem véletlen, hogy minden területen azt nézik, hol lehet csökkenteni a repülési időt – aminek kulcsfontosságú területe az átszálláshoz kötődik.

Miközben a tavalyi és az idei nyári időszakban is kaotikus helyzetek alakultak ki a légitársaságok késései és járattörlései miatt, a légi cégek nemcsak az utasok komfortérzete miatt törekednek arra, hogy minimalizálják az időtúllépéseket. Az elsődleges szempont ugyanis az, hogy minden megtakarított perc komoly megtakarítást is hozhat a konyhára.

Nem véletlen, hogy az amerikai légitársaságok már komoly változásokba kezdtek azzal, hogy a gurulási idők csökkentésével és az utaskapuk optimálisabb kijelölésével csökkentsék a felesleges perceket. A téma egyik élharcosa az American Airlines ennek kapcsán a világ második legforgalmasabb repterének számító Dallas/Fort Worth nemzetközi repülőtéren kezdte meg az utaskapuk kiosztásához kötődő új technológia tesztelését. Egy ilyen hatalmas repülőtéren ugyanis nagy előnyökkel járhat, ha az automatizált rendszer nagyban csökkenti annak az esélyét, hogy a leszállás után a gépeknek a gigareptér egyik oldaláról a másikra keljen átgurulni. Az, hogy a legkisebb ebben az estben is számít, jól mutatja, hogy a légitársaság járatonként átlagosan két perc gurulási időt takarított meg, ami összességében napi 11 óra megtakarítást jelentett. Arról nem beszélve, hogy az utasok számára ez feleannyi kapucserét és kevesebb késést is jelentett.

Az új technológiát képviselő Smart Gating programot a Dallas/Fort Worth mellett már a Charlotte Douglas, a Miami, a Ronald Reagan Washington és a chicagói O’Hare Nemzetközi Repülőtéren is bevezették már. Nem véletlen, hogy miközben az American Airlines 2022-ben a pontosság tekintetében az ötödik helyen állt, 2023-ban már a harmadik helyre lépett elő.

A gyorsítás fontos területe a beszállítás felgyorsítása is, aminek kapcsán a United Airlines azt az új rendszert vezette be a turistaosztályon, amelynek keretében az ablak mellett ülő utasok szállnak fel először és őket követik a középső ülések utasai, majd a folyosón ülők. Ami a szakemberek szerint azért előnyös, mert így a repülőgép folyosóján egyszerre többen tudják egyszerre letenni a csomagjaikat, ami az egyik legfontosabb dolog, ami felgyorsítja a beszállási folyamatot. Igaz az eredmény nem annyira látványos, mert járatonként csak két percnyi megtakarítás hoz, de amint a fentiek mutatták, a repülésben minden megtakarított perc összeadva komoly értéket jelent.

Nem véletlen, hogy a fapadosok is léptek: a diszkont légitársaságok atyja a Southwest Airlines az egyértelműbb feliratokkal és emellett zenével igyekszik meggyorsítani az utas beszállítást. A szintén diszkont Frontier Airlines pedig teljesen kihagyja az utashidat, miközben a lépcsőn történő beszállításnál a repülő mindkét ajtaját használják. Ezek az időtakarékos technikák már csak azért is fontosak, mert minél több időt tud megtakarítani egy légitársaság, annál több járatot tud elindítani, ami növeli a bevételi lehetőséget.

Arról nem beszélve, hogy az átszállásnál minden egyes megtakarított perc is számít ahhoz, hogy az utas elérje, vagy jobb esetben kényelmesebben érje el a csatlakozást. Ráadásul a késések nemcsak önmagukban jelentenek problémát, hanem azért is, mert a dominóhatás miatt a sok apró késésből a nap végére mutatós káosz alakulhat ki, amiben annak is szerepe van, hogy a menetrend felborulása a földi kiszolgálók – a takarítók, a cateringesek és az üzemanyag-szolgáltatók – időbeosztását is felrúgja, és persze a légi irányítóknak is új résidőt kell keresniük a repülés engedélyezéséhez.

Érsek M. Zoltán (A cikk testvérlapunkban AzUtazón jelent meg.)