Kedvezményesővel versenyeznek a bankok a diákhitelhez számlát nyitókért

A fiatal ügyfél akkor is nagy kincs a bankoknak, ha tanuláshoz is hitelre van szüksége. A most felvételt nyert hallgatók közül sokan fognak diákhitelt igényelni a tanulmányaikhoz. A pénzintézeteknek sokat megér, hogy náluk nyissák meg az ehhez szükséges számlát. A Bank360 összesítette, milyen akciók, kedvezmények és jóváírások közül válogathatnak a frissen felvettek.

Szerda este fiatalok tízezrei kapták meg a jó hírt arról, hogy felvették őket valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Sokan közülük a tanulmányaik finanszírozására diákhitelt fognak felvenni. A Diákhitel 1 konstrukcióhoz hamarosan speciális diákhitel számlát kell nyitniuk, ami elérhető a Diákhitel 2 és Képzési Hitel esetében is. Ezt négy banknál tehetik meg. Az ingyenes számlavezetés, internet- és netbank valamint kártyahasználat mindegyiküknél alapelvárás, ezért érdemes válogatni az ajánlatok közül, mert a pénzintézetek több tízezer forintos jóváírási akciókkal, kedvező betéti kamattal és egyéb kedvezményekkel igyekeznek meggyőzni a felvételt nyert fiatalokat arról, hogy náluk nyissák meg a diákhitel számlát. A könnyebb döntéshez a Bank360 összesítette, melyik banknál milyen pluszt lehet elérni a számlanyitással.

A Gránit Bank a diákhitel számlát online, szelfivel megnyitó hallgatóknak már indulásként ad 41 ezer forintos jóváírást. De ez még csak a welcome drink, hiszen az egy összegben igényelt, szabad felhasználású Diákhitel 1 folyósítása után a Gránit Bank a kiutalt összeg 4 százalékát még jóváírja a diákhitel számlán. Ez a maximális 750 ezer forint esetében félévente 30 ezer forintot jelent, amit a diákok arra fordíthatnak, amire akarnak. Emellett ajánlás esetén további 9000 forintot ír jóvá a bank, ha az ismerősök, barátok a tőlük kapott ajánló kóddal kezdik meg a számlanyitást. Ezt összesen tíz alkalommal tehetik meg, vagyis ha tíz barátot meggyőz valaki a számlanyitásról, akár még további 90 ezer forint ütheti a markát.

A Gránit számláján a lekötés nélkül elérhető látra szóló kamat 1,75 százalék (az aktuális jegybanki alapkamat 5 százalékponttal csökkentett értéke), így a felvett hitelösszeget még fel nem használt része még kamatozik is. Az 1,75 százalék ugyan nem tűnik soknak, de tudni kell, hogy a bankok többsége szinte semmit nem fizet a lekötés nélkül nála tartott pénzért. További fontosabb kedvezmények, amelyek a Gránit diákhitel számlájához vehetők igénybe:

díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni,

kamatkedvezmény vehető igénybe hiteligénylésnél,

1 százalékos kamatkedvezmény folyószámlahitel igénylése esetén,

babaváró kölcsön igénylésekor 205 ezer forint jóváírás,

feltétel nélkül igénybe lehet venni a KamatMax Plusz betétlekötést,

10 százalék kedvezmény utas- és poggyászbiztosítás igénybevétele esetén.

Az OTP Banknál a Junior Kedvezményprogram a diákhitel számlát nyitókra is vonatkozik, így 5 és 30 százalék közötti pénzvisszatérítést is kaphatnak, ha programban résztvevő üzletekben vásárolnak. Egy alkalommal díjmentes éves utasbiztosítást lehet igényelni, ami például a hosszabb-rövidebb külföldi tanulás alatt lehet hasznos. Ezen felül kedvezményesen lehet OTP lakáshitelt vagy lakásbiztosítást is igényelni diákhitel számlával.

Az Erste Bank az inkább gesztusértékű ajándék övtáska mellett 30 ezer forint díjkedvezményt ad az igénylő hallgatóknak, amihez ezeket a feltételeket kell teljesíteni:

az Erste diákhitel számla nyitását megelőző 90 napban nem volt a hallgatónak az Erste Banknál vezetett számlája

bankkártya igénylése a számla mellé

a nyitástól számított két évig nem szüntetheti meg a hallgató a számlát

További kedvezmények is elérhetők a diákhitel számlával, például ha értékpapírszámlát szeretnénk nyitni, utas- vagy lakásbiztosítást kötünk, folyószámlahitelt vennénk fel vagy lakáskölcsönt, babaváró hitelt igényelnénk.

Az MBH Bank külön számlanyitási akciót nem kínál a diákhiteles hallgatóknak, de a számlavezetés ugyanígy kihozható nulla forintból, mint a többi banknál, feltéve, ha az utalásokat is online és nem valamelyik bankfiókból indítjuk el, illetve az utalás értéke nem haladja meg a 20 ezer forintot, mert akkor a 0,3 százalékos illetéket meg kell fizetni (ez augusztustól 0,45 százalékra emelkedik). A számla mellé igényelt Mastercard Diákhitel Bankkártya mellé díjmentesen beépített utasbiztosítás is jár, mely egész Európára kiterjed. Emellett a diákszámla tulajdonosok 10 százalékos kedvezménnyel köthetnek

Lakótárs Lakásbiztosítást,

Csoportos Balesetbiztosítást,

Csoportos Extra Biztosítást és

Csoportos Életbiztosítást.

A diákhitel számla tulajdonosok kamatkedvezményt is kaphatnak, ha lakáshitelt vesznek fel, emellett lekötés nélkül, ingyenesen nyithatnak megtakarítási számlát.

Mikor kell a diákhitel számla?

A diákhitel számla egy speciális bankszámla típus, amelyet 2023. július óta kötelező megnyitni annak, aki igénybe veszi a diákhitel valamelyik formáját. Ezt a számlatípust csak az a négy bank kínálhatja, amelyre erre pályázat útján jogot kapott. Így jelenleg a Gránit Bank, az Erste, az MBH és az OTP vezet diákhitel számlákat, amelyeknek a díjazására szigorú szabályok vonatkoznak. Kötelezően ingyenesnek kell lenni