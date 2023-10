A Legrand magyar leányvállalata globális értéket teremt

A Legrand több, mint három évtizeddel ezelőtti magyarországi megjelenése egy sikeres privatizációhoz kötődik. Ennek eredményességét igazolja, hogy a nemzetközi vállalatcsoport szemében nemcsak a magyar piac, hanem a magyar leányvállalatnál felhalmozott szakmai tudás, valamint a Szentesen meghonosított minőségközpontú vállalati kultúra is jelentős értéket képvisel.

Miközben a Franciaországból indult Legrand neve az elmúlt évtizedekben a cég világhírnevét megalapozó kapcsolókkal és dugaljakkal forrt össze, az időközben globális cégcsoporttá vált márka ma már ennél sokkal több területen képviselteti magát a piacon. Az elmúlt évtized fejlesztéseinek és vállalatfelvásárlásainak köszönhetően az épületekhez kötődő elektromos és digitális infrastruktúra megoldások egyik meghatározó vállalatává vált. De annak ellenére, hogy a vállalat globális nemzetközi környezetben tevékenykedik, máig fontos értéknek tekinti, hogy a világ különböző pontjain kialakított helyi jelenlét nagymértékben gazdagítja a közös know-how-t és tudásbázist.

A Legrandnál úgy tartják, hogy miközben a magyarországi jelenlét az Európai Unión belüli központi elhelyezkedésnek köszönhetően is kifejezetten előnyös az európai ügyfelek elvárásainak megértéséhez, a magyar leányvállalat szakértelme és tudásbázisa nemcsak a lokális, hanem a globális piacon is hozzájárul a márka sikeréhez. Ezt igazolja az is, hogy a gyártásban és a kutatás-fejlesztésben dolgozó több mint 500 alkalmazottal a szentesi leányvállalat az iparág egyik fő gyártási és termékfejlesztési központjának számít Európában. Ezzel pedig a magyar leányvállalat az alkalmazkodóképesség jó példája, hiszen azon a kezdeti szándékon túl, hogy a villamos berendezések terén Magyarországon referenciaszereplő legyen, mára már messze többről szól a történet. Az elmúlt három évtized alatt a szentesi Legrand eljutott oda, hogy a Magyarországon kifejlesztett know-how, már a globális Legrand Csoport javát szolgálja. Amellett, hogy a márka a kapcsolók, dugaljak magyarországi piacvezetője, Európa mintegy 15 országában is a „made in Hungary” eredetjelzésű termékek kerülnek a polcokra.

És miközben a vállalat számára kulcskérdés a digitális transzformáció, az emberi kapcsolatokban rejlő érték továbbra is a Legrand DNS-ében van és marad. Ezért a cég magyarországi csapatát is nap mint nap az a kihívás hajtja, hogy az energiaforrások optimális felhasználásának biztosításával, a még nagyobb kényelem megteremtésével tovább javítsa az emberek életminőségét. Olyan műszaki megoldásokra összpontosítva, amelyeket a termelési és értékesítési lánc tagjai – beleértve a forgalmazókat, a tervezőirodákat és a tervezőirodákat – gyorsan alkalmazni tudnak.

A villanyszereléshez kapcsolódó termékek mellett így lépett be a Legrand az energiaelosztás, illetve az ipari informatikai rendszerek, a szünetmentes áramforrások valamint az okosotthonok piacára. A legújabb akvizíciók eredményeként – a Legrand mellett az Ensto és az Ecotap márkanéven -, pedig már az elektromobilitáshoz nélkülözhetetlen elektromos otthoni töltők és a felügyelettel vezérelt töltőberendezések gyártói és forgalmazói piacán is megjelent a cég. Ez az irány azért is komoly lehetőségeket rejt, mert a globális gazdasági trendeket elemezve egyértelmű, hogy az energiafelhasználás racionalizálása, a zöld energiára történő transzformáció nem átmeneti jelenség, hanem hosszútávú trend.

A Legrand pedig az energiafelhasználás mérésétől a távszabályozásig és az adatok elemzéséig, a lakossági és az ipari szegmensben egyaránt teljeskörű, legfejlettebb megoldásokat tudja nyújtani. Ezt teszik lehetővé például azok a transzformátorok, amelyek új, zöld generációja komoly mértékben képes csökkenteni az energiaátadás veszteségét. Az elektromos autótöltés terén pedig az az egyik legfontosabb, a fenntarthatósághoz kötődő újdonság, hogy a töltés csak akkor indul, amikor más nagyobb energiafogyasztó nem használja a hálózatot.

Mindez azt igazolja, hogy a Legrand, a missziójának számító „Legrand improves lives” jegyében úgy teszi jobbá az emberek életét, hogy közben a környezeti fenntarthatóságra is figyelmet fordít.

