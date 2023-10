La filiale hongroise de Legrand crée de la valeur à l’échelle mondiale

L’arrivée de Legrand en Hongrie il y a plus de trente ans était liée à une privatisation réussie. Le succès de cette privatisation est démontré par le fait qu’aux yeux du groupe international d’entreprises, non seulement le marché hongrois, mais aussi les connaissances professionnelles accumulées dans la filiale hongroise et la culture d’entreprise axée sur la qualité établie à Szentes représentent une valeur significative.

Si le nom de Legrand, d’origine française, a été associé au cours des dernières décennies aux interrupteurs et prises de courant qui ont rendu l’entreprise célèbre dans le monde entier, la marque, qui est devenue depuis un groupe mondial, est désormais représentée dans de nombreux autres domaines. Au cours de la dernière décennie, elle est devenue un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’infrastructures électriques et numériques pour les bâtiments, grâce à son développement et à ses acquisitions. Mais même si l’entreprise opère dans un environnement international global, elle considère toujours la valeur d’une présence locale dans différentes parties du monde comme un enrichissement majeur de son savoir-faire et de sa base de connaissances partagés.

Legrand estime que, si la présence hongroise est également particulièrement avantageuse pour comprendre les attentes des clients européens grâce à sa situation centrale au sein de l’Union européenne, l’expertise et la base de connaissances de la filiale hongroise contribuent au succès de la marque non seulement sur le marché local, mais également sur le marché mondial. Cela est également confirmé par le fait qu’avec plus de 500 employés travaillant dans la fabrication et la R&D, la filiale de Szentes est l’un des principaux centres de fabrication et de développement de produits pour l’industrie en Europe. La filiale hongroise est ainsi un bon exemple d’adaptabilité, puisqu’elle a dépassé son ambition initiale pour devenir un acteur de référence dans le domaine de l’équipement électrique en Hongrie. Au cours des trois dernières décennies, Legrand in Sveti a atteint le point où le savoir-faire développé en Hongrie profite désormais au groupe Legrand dans son ensemble. En plus d’être le leader du marché hongrois des interrupteurs et des prises, la marque vend également des produits portant la marque d’origine “made in Hungary” dans une quinzaine de pays européens.

Et si la transformation numérique est un enjeu majeur pour l’entreprise, la valeur des relations humaines est et restera dans l’ADN de Legrand. C’est pourquoi l’équipe de l’entreprise en Hongrie est animée chaque jour par le défi d’améliorer encore la qualité de vie des gens en assurant une utilisation optimale des ressources énergétiques et en créant encore plus de confort. En se concentrant sur des solutions techniques qui peuvent être rapidement déployées par les membres de la chaîne de production et de distribution, y compris les distributeurs, les concepteurs et les bureaux d’études.

Outre les produits liés à l’installation électrique, c’est ainsi que Legrand a pénétré les marchés de la distribution d’énergie et des systèmes informatiques industriels, des alimentations sans interruption et de la maison intelligente. Des acquisitions récentes, sous les marques Ensto et Ecotap, ont également permis à Legrand d’entrer sur le marché de la fabrication et de la distribution de chargeurs électriques domestiques et d’équipements de charge supervisée, essentiels à l’électromobilité. Cette orientation est également très prometteuse, car l’analyse des tendances économiques mondiales montre clairement que la rationalisation de l’utilisation de l’énergie et la transformation vers l’énergie verte n’est pas un phénomène temporaire, mais une tendance à long terme.

Legrand est en mesure de fournir des solutions complètes et de pointe, du comptage de l’énergie au contrôle à distance et à l’analyse des données, tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur industriel. Cela est rendu possible, par exemple, par la nouvelle génération de transformateurs verts, qui peuvent réduire de manière significative les pertes de transmission d’énergie. Et dans le domaine de la recharge des voitures électriques, l’une des innovations les plus importantes liées au développement durable est que la recharge ne démarre que lorsqu’aucun autre grand consommateur d’énergie n’utilise le réseau.

Tout cela démontre que Legrand, conformément à sa mission “Legrand improves lives”, améliore la vie des gens tout en prêtant attention à la durabilité environnementale.

Erika Kocsis