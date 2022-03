A luxusipart is kétségek gyötrik Putyin háborúja miatt

Ismét eseménydús hónapot zártak a fintech szektor szereplői. A tőkebevonások száma csökkent januárhoz képest, a visszaesés mértéke azonban nem jelentős és a rövidebb hónapra is visszavezethető. Februárban a legforróbb terület a kriptovaluták világa volt, de a korábbiakhoz képest látványos aktivitás jellemezte a fejlődő piacokat is. A digitális újdonságok iránt érdeklődő hazai felhasználók számára váratlan negatív hírt jelentett ugyanakkor a Revolut forintszámláinak megszűntetése - derül ki a Peak Financial Services havi jelentéséből.