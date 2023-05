A magyar mobilspecialista, aki már Ausztriáért is felel

Miután a magyar mobilpiac dobogójának második fokára lépett a Xiaomi, az itteni piac sikeres felépítése után, 2022 szeptemberétől a cég ausztriai leányvállaltának irányítását is megkapta Wagner Tibor. A magyar mobiltelefónia egyik legtapasztaltabb szakembere, aki immáron Xiaomi a magyar és osztrák piacáért is felelős, úgy látja: a hazai piacon további szintlépést eredményezhet, hogy a mobiltelefonok mellett okos eszközöket is forgalmazó márka hamarosan a hipermarketekben is megjelenhet.

“A folyamatos építkezés eredményeként az értékesített mobiltelefonok számát tekintve a Xiaomi tavaly már a második helyet szerezte meg Magyarországon, ami 18 százalékos piaci részesedést jelent. Ehhez a sikerhez természetesen elengedhetetlen a megfelelő minőségű és ár-érték arányú termék és a folyamatosan továbbfejlesztett választék, de ebben a gyorsan változó üzletágban ennél is több kell a sikerhez. Ezért fordítottunk nagy energiát arra, hogy a közösségi médiában is erős rajongói tábort építsünk fel, ami a TikTok esetében több, mint 265 ezres, a Facebooknál pedig 90 ezres követőt jelent. Az auktuális piaci lehetőségek gyors kihasználása mellett az is sokat segített, hogy az elmúlt években a Xiaomi olyan brandépítésbe kezdett, amelynek eredményeként már a prémium kategóriában is megtaláhatók a termékeink” – von mérleget a cégvezető.

A gyorsan fejlődő kínai márka hazai felépítéséhez Wagner Tibor, aki korábban a Sony-Ericsson, majd a Sony mobilüzletágának hazai vezetője is volt, az elmúlt évtizedekben szerzett iparági tapasztalatait és kapcsolatait is felhasználva kezdett hozzá három és fél éve. Stratégiájának fókuszában az állt, hogy a szolgáltatók által dominált magyarországi piacon először a meghatározó mobiltársaságok, az operátorok kínálatába kerüljenek be a Xiaomi telefonok. Ezt követően tavaly már a piac meghatározó kiskereskedelmi láncainak polcain is elérhetővé váltak termékeik.

Miközben a mobiltelefon piacról az elmúlt évtizedekben már mindent megtanultam amit lehet, számomra az újdonságot az jelentette, hogyan lehet eredményesen egységes piaci megjelenésbe integrálni a magyar piacon már korábban is rendkívül népszerű IoT, vagyis okoseszközök – például rollerek, porszívók, biztonsági kamerák – és a melléjük csatlakozó mobiltelefonok kínálatát. Ezért alakítottuk ki azt az úgynevezett shop-in-shop rendszert, ahol a kiskereskedelmi üzletekben a márka leginkább releváns termékeit tesszük a polcokra – magyarázza Wagner Tibor.

Wagner Tibor első feladata Ausztriában is a helyi üzlet konszolidálása volt. Az, hogy a márka piaci részesedése ott is elmozuduljon az alig több mint kétszámjegyű pozícióról. Ennek érdekében kezdett hozzá a szolgáltatókkal, kiskereskedőkkel kialakított hatékony együttműködés megteremtésébe úgy. Eközben – elmondása szerint – a Xiaomi ausztriai csapatánál nem a személyeken, hanem a szemléleten változtatott. Elérve azt, hogy közösen kezdjenek a két termékkategóriában, a mobiltelefonok mellett az okos háztartási eszközök piacán is versenyképes Xiaomi paletta erőteljesebb felépítéséhez.

A két ország piacának egyszerre történő irányítása Wagner Tibor számára nemcsak azért tartogat kihívást, mert a Magyarországon jól bevezetett márkát Ausztriában szisztematikus munkával kell tovább építeni. Hanem azért is, mert az energiaárrobbanás és az infláció hatására az idén már több mint 10 százalékkal esett vissza a teljes mobil piaci kereslet. Ausztriában annyival szerencsésebb a helyzet, hogy az árfolyamingadozással sem sújtott euroövezeti országban a lényegesen kisebb pénzromlás miatt kevésbé csökkentek az eladások. Ebben a helyzetben Wagner Tibor szerint a leghatásosabb megoldás csakis az az innováció: Magyarországon növelik a Xiaomi kereskedelmi partnereinek számát és ennek keretében, különösen a kiválasztott hipermarketekkel kötött együttműködés biztosíthat továbblépést a márka számára.

Kocsis Erika