Brutális kamera a trónkövetelő kínai mobilgyártónál

Miközben a telített mobilpiacon olyan nagy nevek tűntek el az elmúlt években, mint a Motorola és a BlackBerry a Nokia pedig a padlóról felállva keresi újra a helyét a mindössze 2010-ben alakult kínai Xiaomi mára a világ negyedik legnagyobb okostelefon gyártójává vált. Erről is szólt a márka legutóbbi hazai bemutatója.

A napokban került sor a Xiaomi Magyarország első virtuális bemutatkozására, ahol Wágner Tibor a Xiaomi country managere elmondta, a 344 millió készülék tulajdonossal rendelkező márka globálisan 50 piacon tartozik az első 5 legnagyobb gyártó közé. Európában pedig a Samsung és az Apple után – 65%-os éves növekedést produkálva 17 százalékos részesedéssel – a dobogó 3. fokán áll.

Magyarországon a 2020-as második negyedévben a 43%-os piaci aránnyal vezető (16%-os piacvesztést elszenvedő) Samsung és a 19%-os részesedéssel rendelkező (40%-os piacvesztést realizáló) Huawei után úgy szerezte meg a harmadik helyet a Xiaomi, hogy a 12%-os részesdést a tavalyi hasonló időszakhoz képest 123%-os éves növekedés mellett érte el.

A tavaly a világ legnagyobb, 108 megapixeles kamerájával jelentkező márka azóta a világ első 120 wattos töltőjét, valamint a világ első kereskedelmi forgalomba karült transzparens, vagyis átlátszó OLED TV-jét is magáénak mondhatja.

Az eseményen a technikai paraméterek és a fotószoftveres innovációk bemutatása közben az is kiderült, hogy november elejétől már Magyarországon is elérhetők a Mi 10T-széria újdonságai a 10T, a 10T Pro és a gyengébb, ugyanakkor olcsóbb 10T Lite és bemutatkozik a cég okosórája a Mi Watch is.

Wágner Tibor arról is beszélt, hogy a mára naggyá nőtt Xiaomi a jövőben sem akarja elveszíteni startupos dinamikáját, miközben a márka éves szinten továbbra is megelégszik a 5 százalékos profitrátával. Az e fölötti hasznot a kutatás-fejlesztésre fordítják, vagy visszajuttatják a felhasználóknak.