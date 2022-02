A múlté lett, amerikai stílusban éled újjá a legendás osztrák autópálya-étterem, a Rosenberger

Aki autózott már Ausztriában, szinte biztos, hogy megállt a mára legendássá vált Rosenberger éttermek egyikénél, és olyan utazó is nyilván akad, aki álomra is hajtotta a fejét a márka valamelyik rendkívül jó lokációjú étterméhez csatlakozó szállodájában. Nos, ez már a múlté. De nem kell bánkódni, mert a retro érzés helyébe európai beütéssel, de amerikai módra – ahogy az új tulajdonos ígéri – a „tradíció jövője” lép.

Aki egyhuzamban hosszabb távot vezetett le Ausztriában, szinte törvényszerűen betért már a Rosenberger autópályás étteremlánc valamelyik egységébe, ahol garantáltan friss és fínom volt az étel és – nem mellékesen – tiszta a toallett. A nagy múltú étteremláncot 1972-ben alapították, amikor Heinz Rosenberger megnyitotta az első autópályás gasztro-pihenőhelyet Ausztriában. A hetvenes évek óta pedig kifejezetten nagy karriert futott be a Rosenberger-lánc, amely napjainkban 14, benzinkutak mellett megnyitott létesítményével az osztrák autópályakultúra szerves részévé nőtte ki magát. Ráadásul a családi márka nem csak étkezdéket jelentett, hanem a konferenciaturizmusra kialakított hoteleket is.

Foodpark európai stílusban

A jövő – vagyis az, hogy a független, kisebb szereplőket a nagyok felvásárolják – a Rosenberget is utolérte. 2019-ben a szintén családi vállalkozásnak számító, de rendkívül dinamikusan növekvő TQSR Group – a Burger King ausztriai masterfranchise tulajdonosa és 2021 óta a Coffeeshop Company tulajdonosa – vette meg a Rosenbergert. (Nem mellesleg a Coffeeshop Company 28 országban van jelen, és Magyarországon is 8 létesítményt üzemeltet.) Amelynek a következő két évben egymás után megújuló egységei egy, Európában még újdonságnak számító koncepció alapján átalakítva nyílnak majd meg.

Így aki az első, hajdani Rosenberger-bázison, az A1-es autópálya Haag-i szakaszán autózik, ne is lepődjön meg azon, ha a megszokott név és étterem helyett egy egészen új márkanevet és egy teljesen másfajta vendéglátóhelyet talál. A jövő töltőállomásaként aposztrofált, trendi megjelenésű Rosehill Foodpark nyílt meg ugyanis a kissé már régimódi, korábbi étterem helyén. Ahol a multimárkás koncepció keretében öt gasztronómiai márka várja az utazót, köztük a Burger King, a Coffeeshop Company és a TQRS Group két új éttermi brandje, a Presto, amely az olasz konyha szerelmeseinek örömteli hír, illetve a Fast and Fresh, amely azoknak kedvez, akik ugyan gyorsan szeretnének bekapni valamit, de mégsem akarják feladni az egészséges életmódjukat és az ehhez társuló ízvilágban kompromisszumot kötni. Mindemellett pedig a gyökerekhez való visszatérésként a Rosenberger brand is reprezentálva lesz, kínálatával a már jól ismert tradicionális étkezés lehetőségét nyújtva a sztráda mellett.

A modern, világos és trendi belső világ mellett az új tulajdonos a mellékhelyiség fontosságát sem felejti el, kiemelve, hogy a hívogató architektúra és a vonzó árak mellé egy „jóleső karakterű WC-koncepciót” is társítva nyitották meg Ausztria legmodernebb pihenő benzinkútját az autópályán, Haagnál. Ahol a digitális rendelési terminálok és az aktuális közlekedési, illetve időjárás-jelentéseket tartalmazó információs képernyők, valamint az üzleti megbeszélésekhez külön kialakított üzleti terület mellett a Rosehill Kids Club és egy külön kutyás zóna biztosítja, hogy mindenkinek megérje betérni.

A gasztro kultúraváltás törvényszerűsége

Az átalakítás központjában a TQSR csoport szerint az áll, hogy a Rosenberger hetvenes évekbeli kezdése óta kinyílt a világ, a távolságok már nem jelentenek akkora akadályt, mint ötven évvel ezelőtt, ami törvényszerűen hatással volt a fogyasztói szokásokra is. Az emberek így már elsősorban a sokszínűséget értékelik a kulináris kalandozásaikban és azt a lehetőséget, hogy gyorsan, elérhető áron kaphassanak jó minőségű ételeket.

A Rosehill Foodpark ennek szellemében követi az utóbbi években egyre népszerűbb vegetáriánus trendet, ennek hála pedig a Rosenbergerben sok éve ismert „Rosenburger” vegetáriánus változatát is elérhetővé teszi. Mondván, ez tökéletesen szemlélteti a változások jellegét, vagyis azt, hogy a régit nem illik elfelejteni, vagy ahhoz valamit szimplán hozzáadni. Ezt a szemlélettváltást tükrözi az is, hogy a Rosenberger korábbi épületének lebontása után – a TQSR csoport 6,5 millió eurós befektetésének eredményeként – a Haagnál megnyílt első Rosehill Foodparkban már a légiesség érzését árasztó, modern épület egyesít öt gasztronómiai márkát az A1-es autópályánál, Linztől Budapest felé 30 kilométerre.

Stavri Zsófia