A Ryanair megállapodott a kalózokkal: jöhetnek az olcsó jegyek 

Új fordu latot vett a Ryanair és az online utazási irodák (OTA) közötti csata azzal, hogy a légitársaság egymás után két nagy szolgáltatóval, közte a napokban a napokban a nálunk is ismert Kiwi.com-mal is megállapodott arról, hogy megnyitja felületeit a számukra. Vagyis a fapados árak továbbra is fapados árak maradhatnak.

A Ryanair 2023 novemberi közleményében nemes egyszerűséggel kalózoknak nevezte az OTA-ka, amikor közzétette az online utazási irodák (OTA) – úgymond-, kalózcsalásairól és túlszámlázásairól szóló felmérését, bemutatva az olyan OTA-k, mint a Kiwi.com, Lastminute.com, Opodo.com és eDreams.com szerintük a gyanútlan fogyasztókat a megfogalmazásuk szerint nem létező szolgáltatásaik indokolatlan díjaival és költségeivel, miközben a Ryanair.com weboldalon versenyképes áron kínált kiegészítő szolgáltatásokat is durván túlszámlázzák a gyanútlan fogyasztóknak. A légitársaság azt is kijelentette, hogy továbbra is azért kampányol, hogy a fogyasztókat megvédje ezektől a túlszámlázó társaságoktól.

A válasz nem maradt el: több nagy nemzetközi online utazási iroda – köztük a Booking.com, a Kiwi és a Kayak – decemberben leállította a Ryanair jegyek értékesítését.

A legújabb fejlemény, hogy a Ryanair a „kalózok” közül először a loveholidays-szel állapodott meg arról, hogy az a Ryanair járatait a szervezett utazások részeként kínálja. Mondván az Írország és az Egyesült Királyság legnagyobb és leggyorsabban növekvő OTA-jaként jellemzett loveholidays-szel való partnerség “átlátható”, mivel az utasok nem fizetnek többet, mintha közvetlenül foglalnának, és a légitársaság megkapja az utasok pontos elérhetőségi adatait is, amelynek hiányát – ami szerinte a beszállást segítené – szintén hiányolta.

A héten pedig a Kiwi.com-mal született meg az a megállapodás, amelynek keretében a Ryanair közleménye szerint a KIWI garantálja, hogy a Ryanair járatai és szállítmányai nem kerülnek túlszámlázásra. Az új partnerségi megállapodás életbelépésével a Kiwi.com közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Ryanair.com weboldalhoz, és a Kiwi vállalja, hogy ügyfeleinek alacsony Ryanair-árakat biztosít a légitársaság járataira és a kiegészítő szolgáltatásaira. A másik oldalon a Kiwi biztosítja a Ryanair számára a közvetlen, pontos ügyfélkapcsolati és fizetési adatokat.

Ez az új, jóváhagyott OTA-megállapodás azt jelenti, hogy a Kiwi ügyfelei mostantól a Kiwi.com weboldalon keresztül valós árakon (felár nélkül) vásárolhatnak Ryanair-járatokat és kiegészítő szolgáltatásokat, a Kiwi ügyfelei pedig közvetlen hozzáférést kapnak myRyanair-fiókjukhoz, és a Ryanair-től közvetlenül az e-mail címükre kapnak minden Ryanair-járatról szóló információt. A Kiwi ügyfeleinek nem kell többé kitölteniük a Ryanair ügyfél-ellenőrzési folyamatát, amelyet a Ryanairrel ilyen kapcsolatban még nem lévő OTA-k ügyfeleinek továbbra is meg kell tenniük.

Mindemellett ez a megállapodás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy élvezzék a Kiwi virtuális interline szolgáltatását, amely lehetővé teszi, hogy csatlakozó járatokat foglaljanak és ha lekésik a csatlakozó járatot, a Kiwi ingyenesen átfoglalja az utasokat a következő szabad járatra.

Érsek M. Zoltán