A saját márkánál is a magyar minőségben bízik a Tesco

Tovább bővül a Magyar Termék védjegyekkel ellátott készítmények száma a Tesco kínálatában: a hazai eredet és az ellenőrzött minőség hangsúlyozása érdekében az üzletlánc mostantól a saját márkás árucikkein is használni fogja a Magyar Termék Nonprofit Kft. tanúsító védjegyeit – ez is része annak a stratégiai megállapodásnak, amelyet sajtótájékoztató keretében írt alá Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője és Kámán Tamás, a Tesco-Global Zrt. beszerzési igazgatója. Az eseményen az Agrárminisztérium képviseletében Dr. Felkai Beáta Olga főosztályvezető is részt vett.

„Ma már 220 vállalat több mint 5000 terméken használja a védjegyek valamelyikét. Ezek gazdasági jelentősége óriási: összárbevételük több mint 1700 milliárd forint, gyártóik pedig 43 ezer embert foglalkoztatnak” – mondta el Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője. A Tesco jelenleg a különböző hazai gyártók több mint 600-féle Magyar Termék emblémás készítményét forgalmazza. A Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Tesco stratégiai megállapodása értelmében ez a szám tovább növekszik, hiszen ezentúl a Tesco saját márkás termékein is alkalmazza majd a védjegyet.

A stratégiai együttműködés célja a magyar termékek népszerűsítése, valamint a fogyasztók segítése a tudatos vásárlásban. „A Magyar Termék védjegy ismertsége 95,7%-os, a fogyasztók pedig (84,2%) jellemzően a csomagoláson lévő védjegyek alapján tájékozódnak a termék hazai eredetéről” – tette hozzá Benedek Eszter. A megállapodás kiterjed a hazai termékek kiemelésére a Tesco üzleteiben, akciós kiadványaiban és webshopjában, továbbá közös tematikus marketingkampányok és nyereményjátékok szervezésére is. Tervbe vették különböző fórumok szervezését is regionális beszállítók részére, ezzel is segítve a kisebb gazdálkodókat abban, hogy termékeik piacra kerülhessenek.

Kámán Tamás, a Tesco beszerzési igazgatója hangsúlyozta, hogy a Tesco számára eddig is kiemelten fontosak voltak a hazai szállítók, de a megállapodás a Magyar Termékkel új lehetőségeket nyit meg az együttműködések terén. A Tesco 2021-ben 27 000 terméket forgalmazott, ebből több mint 21 000 hazai eredetű, árbevételének pedig több mint 60 százaléka került vissza magyar szállítókhoz. „A Magyar Termék védjegyek most többszáz Tesco saját márkás termékre is rákerülnek, ezzel is fel kívánjuk hívni a figyelmet az ellenőrzött minőségű hazai termékekre” – emelte ki a beszerzési igazgató.

Dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium főosztályvezetője rámutatott, hogy magyar termékek választásával a hazai gazdaságot erősítik a Tesco vásárlói, segítik az agráriumból élő családok megélhetését, és hozzájárulnak a klímavédelemhez is.