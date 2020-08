Gyengélkedik a Tesco – itthon többlépcsős leépítés jöhet

Aggasztó kép körvonalazódik a tulajdonosoknál a Tesco pénzügyi kilátásairól: a londoni központban elrendelt átvilágítás eddigi eredményei alapján mostanra biztos, hogy változik a multivállalat üzletpolitikája. Emiatt a részvényesek drasztikus lépéseket várhatnak el az áruházlánc kelet-közép-európai piacain is.

A Magyar Nemzetben megjelent cikk szerint Csehországban és Szlovákiában szűkíthetik az eladótereket, a magyar Tescókban pedig a munkakörök jelenlegi, technikai átalakítása után az anyacég döntésére csoportos létszámleépítések következhetnek – több hullámban.

A napilap a hazai piacon is meghatározó kereskedelmi szereplő belső köreiből úgy tudja, hogy feszült a hangulat a Tesco áruházlánc londoni anyavállalatánál: úgy tűnik, az ottani tőzsdén jegyzett vállalat tulajdonosai a vártnál kedvezőtlenebb hírekre számíthatnak a nemrég soron kívül elrendelt átvilágítás végső eredményeként.

A lap londoni forrása azt jelezte, hogy a jelentés egyes konkrétumai már ismertek a központban, de a megszűnő lengyel vonal mellett a magyar leányvállalatot is magába foglaló Tesco Europa csoport többi tagjánál, a cseh és a szlovák piacon még zajlik a körülmények feltérképezése, vagyis még nincsenek végleges számokon alapuló döntések.

Az eddigi adatsorok ugyanakkor rosszabbak a vártnál, ezért egyre nagyobb az esélye, hogy elkerülhetetlenek lesznek további drasztikus lépések legkésőbb az aktuális üzleti év végéig.

A Tesco a nyár elején már döntött a lengyelországi kivonulásról, és a Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a cseh és a szlovák vonalon is azt vizsgálják, a leányvállalatok eredményei hogyan tudják még jobban megtámasztani az egyesült királyságbeli anyacéget. A kilátások meglehetősen vegyesnek tűnnek, de a régiónkban folyamatban lévő, eleddig boltszűkítéseket, munkakörök megszűnését, készletcsökkentést, végső soron piaci kivonulást is jelentő központi racionalizálási terv további irányát sejteti a The Guardian nemrég megjelent cikke.

A fordulatot inkább a szeptemberre véglegessé váló belső átvilágításról szóló jelentés hozhatja Londonból, ami a lap forrása szerint a pesszimista válságstratégiát léptetheti életbe. Ez a kötelező minimálbér-emelések évei előtti időkben még több mint 21 ezer, most pedig 15 ezer magyar munkavállalót foglalkoztató leányvállalat esetében a legnagyobb havi kiadásként számon tartott bérköltségek megvágását jelentheti, vagyis nagyobb arányú, több hullámban megvalósítható létszámleépítéseket – mondta az anyavállalat alkalmazottja.

Megjegyezte: a pénzügyi helyzet pillanatnyi mentése mellett az átvilágítás célja az is, hogy az eredmények kontrolljával folyamatosan készítsék fel a vállalat értékesíthető elemeit a régiós tulajdonoscserékről szóló tárgyalásokra.