A SPAR és a szakszervezet megállapodott a bérekről

Megállapodott a 2025-ös bérekről a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ); a cég idén csaknem 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre – közölte a SPAR.



A közlemény idézte Maczelka Márkot, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetőjét, aki elmondta, tavaly folytatták a beruházási programjukat: új áruházakat nyitottak és jelentős összegeket fordítottak a meglévők felújítására. Emellett mérföldkőhöz érkeztek azzal, hogy megnyílt a 300. SPAR franchise üzlet Magyarországon.

A 2025-ös év is kihívásokkal telinek ígérkezik: idén jelentős áruház-modernizációs programot indítanak és újabb településeken nyílnak majd franchise üzletek. Mindez azonban nem valósulhatna meg és nem lenne fenntartható munkatársaik nélkül. Éppen ezért 2017 és 2024 között 74,3 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtottak végre.

A SPAR Magyarországnál tavaly bevezetett bérstruktúrának köszönhetően minden, az üzlethálózatban dolgozó eladó és pénztáros munkatárs 2025. január 1-jétől bruttó 30 ezer forint havi pluszjuttatásban részesül mint alapbérelem.

Az áruházakban dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére havi bruttó 395 ezer forint. A gazdasági szempontból jelentős térségekben, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó üzletek vonatkozásában a legalacsonyabb bruttó alapbér – pénztáros és eladó munkakörökben – pedig 465 ezer forint.

Az üzletek méretétől, forgalmától és üzleti teljesítményétől függően az áruházak középvezetői (szupermarket részlegvezető, szupermarket műszak-részlegvezető, szupermarket boltvezető-helyettes, INTERSPAR üzemvezető, INTERSPAR áruházvezető-helyettes) alapbére ezzel egy időben a havi bruttó 455 ezer és 990 ezer forint közötti sávban foglal helyet.

Kiemelték, hogy 2025-ben a SPAR Hűségprogrammal a munkatársak továbbra is kihasználhatják a jubileumi juttatás és a SZÉP-kártya előnyeit. Ezután is megmarad a 13. havi juttatás, valamint rendelkezésre áll a 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezmény – 2025-től már havi 150 ezer forint vásárlási összeghatárig -, amely az új belépő kollégák számára is jár. A gépkocsival munkába járás költségét pedig kilométerenként 40 forint megfizetésével téríti meg a SPAR.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. nettó árbevétele 2023-ban 882,735 milliárd forint, egy évvel korábban 766,232 milliárd forint volt. A társaság 2023-ban 18,286 milliárd, 2022-ben pedig 13,140 milliárd forint veszteséggel zárt.