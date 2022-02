A SWIFT tényleg csodafegyver lehet az oroszok háborúja ellen?

Oroszország Ukrajnát ért támadása miatt a nyugati szövetségesek egyre többször követelik, hogy Oroszországot teljesen vonják ki a globális pénzügyi vérkeringésből, és zárják ki az úgynevezett SWIFT rendszerből. A járulékos károktól való félelem miatt az ötletet egyelőre elhalasztották. De mi az a SWIFT és miért létfontosságú a működése minden ország számára?

Mi az a SWIFT?

A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, azaz a SWIFT a világ bankjait összekötő pénzügyi üzenetküldő infrastruktúra. A The Wall Street Journal összefoglalója szerint a belgiumi székhelyű rendszert a tagbankok működtetik, és naponta több millió fizetési utasítást kezel több mint 200 országban és területen, valamint 11 ezer pénzügyi intézményben. Irán és Észak-Korea nem tagja.

Miért fontos a SWIFT minden országnak?

A határokon átnyúló finanszírozás a gazdaság minden része, így a kereskedelem, a külföldi befektetések, az átutalások és a központi bank gazdaságirányítása szempontjából is kritikus fontosságú. Ha egy ország – jelen esetben Oroszország – kisene a SWIFT-ből, az mindezekre hatással lenne.

Miért ellenkeznek az országok?

A gazdasági visszahatás miatt, nemcsak Európában, amely mély kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezik és nagymértékben függ az orosz földgázexporttól, hanem a világ többi részén is. Egyes korábbi amerikai tisztviselők szerint a lépés súlyosan árthat Oroszország gazdaságának, de a nyugati üzleti érdekeknek, például a nagy olajtársaságoknak is.

A tavalyi becsült 1,7 billió dolláros bruttó hazai termékével Oroszország a világ 12. legnagyobb gazdasága. Még ha a világgazdaságot nem is hátráltatná egy három éve tartó világjárvány, az emelkedő infláció, az ellátási lánc megszakadása és a kelet-nyugati politikai feszültségek eszkalálódása, a globális GDP 2 százalékát adó országnak és a világ egyik legnagyobb olajexportőrének elvesztése súlyos károkat okozna.

Emellett a SWIFT fegyverként való felhasználása alááshatja a dollár uralta globális pénzügyi rendszert, többek között azáltal, hogy elősegíti a SWIFT alternatíváinak kifejlesztését Oroszországban és a világ második legnagyobb gazdaságában, Kínában. Ez alááshatja a nyugati hatalmat, különösen a szankciók által biztosított diplomáciai befolyást.

Mit tesznek ehelyett?

A nyugati szankciók – amellett, hogy leállították egy új földgázvezeték építését, és rontották Oroszország adósságfelvételi képességét – eddig számos orosz bankot feketelistára tettek, ami az ország bankszektorának eszközeinek többségét érinti. Ezek a szankciók megtiltják a célzott intézményekkel folytatott tranzakciókat, és ezzel elvágják az amerikai dollárhoz és finanszírozáshoz való hozzáférésüket.

Miért lenne más a SWIFT elzárása?

Joe Biden amerikai elnök szerint a csütörtöki szankciókkal a szövetségesek erőfeszítései lényegében ugyanazt jelentik, mint Oroszország elvágása a SWIFT-től. De vannak különbségek. A SWIFT a gazdasági hadviselés arzenáljában csak egy bunkósbot, szemben a célzott szankciókkal, amelyek pontosságot és diplomáciai rugalmasságot biztosítanak a politikai döntéshozók számára.