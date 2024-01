A titok? Recesszió idején is motiválni munkatársakat – mondja a „Leader of the Year” díjas menedzser

Az építőipar visszaeséséhez kötődően az a legnehezebb, hogy miként motiváljuk azokat, akik átmenetileg feladat nélkül maradnak – beszél 2023 legnagyobb vezetői kihívásáról Markovich Béla a Mapei kft. ügyvezető igazgatója, aki a vezetői kihívások sikeres megoldását is célul kitűző Bizalmi kör szavazásán tavaly év végén, a Nagyvállalati kategóriában nyerte el a “Leader of the Year” díjat.

– Mivel 2023-ban az építőipar olyannyira gyengélkedett, hogy a kifutó munkák mellett alig indult új beruházás, menedzserként a legnagyobb kihívás az volt, hogy miként lehet összetartani és értékteremtő munkával leterhelni, egyben motiválni azokat a csapatrészeket, amelyek ebben az új helyzetben átmenetileg feladat nélkül maradtak. Ez azért nem okozott nehézséget a számomra, mert a cégben folyamatosan és nagyon sokat foglalkozom az emberekkel. Minden hónapban van egy videó üzenetem, amiben a legfontosabb híreket és stratégiai információkat osztom meg a munkatársakkal. Az új helyzetben pedig megállás nélkül keressük azokat a területeket, ahol a felszabaduló munkaerő hasznos munkát végezhet. Az egyéni plusz kompetenciákat felmérve így oldottuk meg azt, hogy az átmenetileg keletkező többletlétszám olyan más, értékes feladatot kapjon, amit egyébként – igaz lehet, hogy csak később -, külső beszállítóktól, pénzért kellene megrendelni. Ezzel pedig továbbra is munkában tudjuk őket tartani és miközben értéket teremtenek, ők is hasznosnak érezhetik magukat.

– Milyen feladatokkal kellett még megküzdeni a szűkülő piacon?

– A másik nagy kihívás az volt, hogy az építőipar visszaesése ellenére megtaláljuk azokat a piaci réseket, ahol a visszaeső általános kereslet mellett is hatékonyan tudunk érvényesülni. Az itt elért sikereinket is a harminc éve felépített stratégiánknak és küldetésünknek köszönhetjük, melynek lényege, hogy megoldásainkkal segítsük az embereket építési álmaik megvalósításában.

– Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Azt, hogy a mi küldetésünk többről szól, mint a különféle termékek legyártásáról és értékesítéséről. Missziónk, hogy segítjük az építőket és építtetőket álmaik épületeinek megvalósításában, nem egy üres szlogen. Egyrészt rendszeres oktatással segítjük a velünk kapcsolatban álló mestereket, hogy a termékeinket minél tökéletesebben tudják beépíteni. Másrészt mindent megteszünk azért, hogy amennyire csak lehet, kiszorítsuk a piacról a hanyag munkát végző kontárokat, amely annyira valós probléma, hogy egy felmérésünk szerint a megkérdezett építkezők 23 százalékánál végződött kárral az építkezés vagy a felújítás, ami még mindig brutálisan nagy szám. Mivel a kóklerek kiszorításának elsődleges feltétele az, hogy a szakemberek kiválasztásánál a megrendelők kellő információval rendelkezzenek, arra is nagy energiát fordítunk, hogy feléjük is erőteljes edukációt folytassunk.

– Vagyis ahogy több más ágazatban, itt sem hozott tisztulást a recesszió?

– Azt kell mondanom, hogy sajnos nem. Mert miközben mindenki ezt várta, éppúgy nem történt kedvező változás, ahogy a 2008-as nagy gazdasági válság idején sem. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a megbízók többsége magánszemély, akik az információk hiányában az ár és a szimpátia alapján választanak mesterembereket, ami komoly veszélyeket hordoz magában. Már csak azért is, mert a jó szakemberek többsége kevés hírt ad magáról, mert úgy érzi, hogy a jó hírneve szájról szájra terjed. Ezért amikor arról beszélünk, hogy felvállaltuk a mesteremberek folyamatos képzését, akkor ezalatt nemcsak a szakmai képzést kell érteni, hanem azt is, hogy a marketing képességek fejlesztésére is nagy gondot fordítunk.

– Az Leader of the Year kapcsán magától adódik a kérdés: mi az Ön személyes ars poeticája?

– Azt vallom, hogy csak csapatban lehet győzni. És a csapat alatt nemcsak a közvetlen munkatársakat értem, hanem a tágabb környezetünket, a velünk kapcsolatban álló mesterembereket, a kereskedőket a kivitelezőket és a megrendelőket is. Mindenkit, aki velünk együtt akar alkotni. A másik, ami fontos hitvallásom, hogy egy cégben a legfontosabb érték az az ember. Mert két, azonos területen dolgozó, nagyjából hasonló kvalitású cég nagyjából hasonló minőségű termékeket gyárt. Ezeket le lehet másolni, ahogy a gyártási folyamatokat és az épületeket is le lehet másolni. De az a tudás, az a kreativitás, az az elkötelezettség, amivel a mi munkatársaink rendelkeznek az egyedi. Vezetőként ezért nekem az a feladatom, hogy számukra mentálisan és szakmailag a legoptimálisabb munkakörnyezetet és a kellő motivációt megteremtsem. Ha ez a motiváció megvan, akkor a válság nem állhat a munkatársak sikereinek útjába. Így tudunk segíteni abban, hogy az emberek olyan házakat tudjanak építeni, amilyeneket szeretnének – és ez az ami engem visz előre.

Emellett megjegyezném, hogy számomra ez a díj – a korábbi elismerések után – azért számít a legértékesebbnek, mert ennek az odaítélése egy rendkívül összetett szűrön át történik. Az értékelés során nem csak a vezetői teljesítményt, valamint a tulajdonosokkal és a munkatársakkal fennálló kapcsolatot vizsgálták, hanem emellett egy kilenc oldalas pályázatban a cég teljesítményét, innovációját, eredményét is be kellett mutatnom, ami alapján a hét független zsűritag meghozta a döntését.

Érsek M. Zoltán