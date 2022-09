A török hotel, ahol Obama elnök is megtapasztalta a keleti kényelmet

Nomen est omen (a név kötelez) – tartja a mondás, aminek a tökéletes szépség istennőjéről elnevezett Calista Luxury Resort is mindenben igyekszik megfelelni. Az ultra all inclusive szolgáltatást még magasabb szintre emelő A’la Carte All Inclusive szisztéma még Barack Obama volt amerikai elnök elismerését is kivívta a török Riviéra gyöngyszemének tartott Belek ötcsillagos tengerparti szállodájában.

Amikor az ember a friss mediterrán szellőt élvezve a Calista amfiteátrumának esti szuperprodukcióját élvezi, amelyben tökéletesen megelevenedik Michael Jackson zenés-táncos világa, jóleső érzéssel gondol vissza a maga mögött hagyott nap történéseire. Ráadásul még nincs is vége az éjszakába nyúló programsorozatnak, hiszen a naponta változó esti, nemzetközi showműsort követően kezdődik a disco a tánccal és az elmaradhatatlan kareoke-val, ahol mindenki önmagát adhatja.

Mert ha valahol, a Tripadvisor Travelers’ Choice 2021 díj nyertesének számító Calistában minden tekintetben a természetesség a cél, ami a természet védelmét, a fenntarthatóságra való törekvést is magába foglalja. Nem véletlen, hogy a modern építészeti megoldásokat és egymástól távol álló kisebb-nagyobb épületeket felsorakoztató, 20 ezer négyzetméteren elhelyezkedő tengerparti resort rendkívül gondosan ápolt parkokkal rendelkezik, miközben épületeiben tisztított víz folyik a csapokból.

Az antalyai repülőtértől 27 km-re, Antalya központjától 35 km-re, Belektől mindössze 4 km-re fekvő, lenyűgözően szép környezetben fekvő resortba érkezve, a medencék kékes víztükre után a lobby ékességének számító óriási Versace szőnyeggel vonzza a tekintetet. A szállodai rész első különlegesség az, hogy a könnyű kezelhetőségre tervezett intelligens szobatechnológiának köszönhetően nincs szükség szobakártyára. A szobák ajtajának nyitása, valamint a szobavilágítás és a légkondicionáló vezérlése ugyanis egyaránt a mobiltelefonra letöltött appon keresztül vezérelhető. Miközben a nagyméretű, maximális kényelmet nyújtó, elegánsan berendezett szobák a hatalmas terasszal már szinte egy kisebb lakás kényelmét adják, a lakosztályok még ennél is nagyobb luxust biztosítanak vendégeiknek. Akik közül az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama az elnöki lakosztályban is hű maradt önmagához azzal, hogy a lakosztály egyik kisebb, puritánabb szobáját választotta hálószobájának.

A legtöbb tengerparti resorttal szemben az is különlegességnek számít, hogy a 4 csúszdával és több nagy medencével rendelkező komplexumban nem szűk lagúnák vezetnek az épületek között, hanem inkább hosszú és széles medencék várják a napozás után fürdésre vágyó vendégeket. Akik – legyenek kisebbek, vagy nagyobbak -, a resort saját homokos strandján és a kényelmes napágyakon, valamint a VIP pavilonokban élvezhetik a tengerparti luxus nyaralás élményét.

Mert a Calista többgenerációs üdülőhelyként minden korosztály számára olyan sport, rekreációs és szórakoztató programokat kínál, amit a legjobban élvezhetnek. Miközben a sportosabb felnőttek az öt teniszpálya, a fitneszterem, az aerobic, a jóga, a pilates, az asztalitenisz, a röplabda, a kosárlabda, a strandröplabda, a vízilabda és a minifutball közül is választhatnak, a gyermekeket egy varázslatos világ várja a családközpontú Calistában. Ahol a rendkívül színes nappali és esti animációs programok, show-műsorok, salsaoktatás, élő zene, karaoke, diszkó, mozi, darts, boccia, mellett a Callos Spa Központ, amely 3500 m²-es elegáns területén törökfürdőkkel, szaunával, gőzfürdővel, jacuzzival, valamint számtalan különleges masszással és szépségápolási kezeléssel garantálja a teljes testi és lelki megújulást.

A Calhippo Kids Club pedig a legkisebbek számára varázsolja meséssé a Calista Luxury Resortban eltöltött napokat, amelynek keretében a nyári gyerekakadémia a Summer Academy, a lombkorona alatti gyermekstrand, a gyermekmedence, az egész resortot átszelő gyermekgőzmozdony, gyermekétterem és bébiszitter-szolgáltatás biztosítja azt, hogy a resort apró vendégei tökéletesen érezék magukat.

A Calista Luxury Resortban a gasztronómia terén is a legmagasabb minőséget célozták meg. Ennek szellemében a resort éttermeiben, bárjaiban és kávézóiban, a nap 24 órájában az alkoholmentes és alkoholos italok gazdag választékával várja a vendégeket. Akik a nap minden percében kiélvezhetik azt, hogy a Calistában a teljes étel-ital kínálatot biztosító Ultra All Inclusive csomagot a luxus élményt adó “A’la Carte All Inclusive” szolgáltatási koncepcióval koronázták meg. Amelynek koncepciója ugyan egyszerű, de mégis csak elkötelezett, minőségi munkával valósítható meg.

Az “A’la Carte All Inclusive” lényege ugyanis az, hogy miközben a resort luxus szolgáltatási színvonalhoz szokott vendégköre mindenből a legjobbat várja el, a Calista célja az, hogy ezeket az elvárásokat – legyen szó a díjnyertes szórakoztató programokról, vagy éppen a személyzet munkájáról – még túl is teljesítse. Mindennek meghatározó eleme a csúcsgasztronómia is, amelynek keretében a Calista hat A’la Carte éttermében valamint a két snack és egy főétteremében a resort nemzetközi díjnyertes konyhájának ételkölteményei várják azokat a vendégeket, akik a vízparti falatozástól a teraszon formalitásmentesen elfogyasztott falatok mellett este az elegáns étkezés során is mindig bőséges választékra és feledhetetlen ízkompozíciókra vágynak.

Ezt garantálja a resort gasztronómiai szívének számító The Grill, a török konyha remekeit felsorakoztató Turca, az ázsiai mesterfogásokat étlapján kínáló Sakura Sakura, illetve a klasszikus olasz ételeket nyújtó Timo À La Carte, illetve a villa vendégeinek szóló Elegance VIP A’la Carte étterem is.

Nem véletlen, hogy aki nyaralása után a Calista Luxury Resortból hazaindul, nemcsak udvariasságból búcsúzik úgy, hogy ide még visszajövök.

Kocsis Erika