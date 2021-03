A Trabant előzi a Teslát Németországban

Nincs új a nap alatt? A hagyományos kocsikban jó ideje számos extra, több szériaelem is önállóan cselekszik. A parkoló asszisztensen túl ilyen a tempómat, a sáv- és a követési távolság tartó is. Az önvezető autó a már meglévő elemek összekapcsolásából és továbbfejlesztéséből valósul meg, számos pénzügyi, jogi és társadalmi kérdést is felvetve. Petrus Szabolcs összefoglalója.