Akkumulátorgyártás és a járműipar húzza előre az ipari teljesítményt

A KSH adatai szerint 2023 augusztusában az ipari termelés volumene 5,3 százalékkal csökkent. Pozitívum, hogy a legnagyobb súlyú alágazatok közül a villamos berendezés gyártása bővült a leginkább, valamint a járműgyártás teljesítménye is emelkedett.

A háború és szankciók miatt kialakult nehéz gazdasági helyzet az ipari alágazatok jelentős része számára továbbra is súlyos károkat okoz – kommentálta a legfrissebb adatokat pénteki közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

Fábián Gergely, a GFM iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára kiemelte, hogy “az autógyártás már most sem létezik, a jövő pedig teljesen elképzelhetetlen elektromos autóipar és high-tech akkumulátorgyártás nélkül. A járműipari ágazat az akkumulátor ágazattal együtt a hazai ipar 30 százalékát adhatja 2030-ra, ezért a kormány továbbra is ezt tekinti a hazai ipar húzóerejének, mindemellett új iparstratégia készül, hogy más területek is súlyponti ágazattá váljanak.”

A kormány célja továbbra is az, hogy a munkahelyek védelme és a gazdasági teljesítmény érdekében helyreállítsa az ipar teljesítményét. 2023 az infláció letörésének éve, 2024-ben pedig helyre kell állítani a növekedést. Ezt alapozzák meg az olyan célzott gazdaságfejlesztési programok, mint a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram és a Széchenyi Kártya Program, amelyek idén a kamatstoppal együtt 1,5 százalékponttal növelik a GDP-t. A leszerződött hitelek értéke a Baross programban átlépte a 750, míg az SZKP esetében megközelíti a 900 milliárd forintot – emlékezetetett a GFM.