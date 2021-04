Alig nőttek az albérletárak márciusban

A jövőt megjósolni gyakran nem egyszerű, főleg akkor, ha sok bizonytalan tényező övezi. Jelenleg a koronavírussal kapcsolatban van megannyi kérdőjel, melynek természetesen hatása van az ingatlanok áraira és keresletére is. Vajon a piac szakértőinek sikerült ebben a helyzetben jó prognózisokkal előállniuk? Lássuk mi is volt a jóslat és mennyire jött be ezidáig.