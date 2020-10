Áramlopás, házkutatás az erzsébetvárosi önkormányzat épületében

Lopás miatt tartott házkutatást a rendőrség az erzsébetvárosi önkormányzat épületében péntek délután. A Demokratikus Koalíció (DK) közleménye szerint az áramlopási ügy érintettje Borka-Szász Tamás, a párt VII. kerületi önkormányzati képviselője lehet. A kerületi polgármester azt közölte, hogy mélységesen felháborodott a történteken.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata az MTI megkeresésére tudatta: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentés alapján lopás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Pénteken “a rendőrök eljárási cselekményt végeztek” az erzsébetvárosi önkormányzata épületében – írták. A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem adott.

A DK az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta: a rendőrség áramlopás gyanúja miatt tartott házkutatást a VII. kerületi önkormányzatnál; az ügy érintettje Borka-Szász Tamás, a párt VII. kerületi önkormányzati képviselője lehet.

A történtek következményeként Borka-Szász Tamás lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról és kilépett a DK-ból – írták.

Niedermüller Péter (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) kerületi polgármester a Facebook-oldalán a történtekre reagálva azt írta: mélységesen fel van háborodva, hogy a DK egyik tagja, egy önkormányzati képviselő áramot lopott hivatali irodájában.

“Soha, de soha nem fogom megengedni, eltűrni, hogy az önkormányzatban, annak környékén bárki is lopjon, vagy bármilyen törvénytelenséget kövessen el. Aki pedig mindennek ellenére ezt teszi, attól azonnal elválunk. Most is ez történt. A törvényesség, a morális elvek betartása mindenkire vonatkozik. Az én pártom tagjaira pedig különösen” – írta.