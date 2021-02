AstraZeneca vakcinával és Szputnyikkal is oltanak a héten

Az elmúlt héten országszerte több mint 10 ezer embert oltottak be koronavírus elleni vakcinával a háziorvosi rendelőkben, az oltási kampány ezen a héten is folytatódik a körükben – mondta az Országos Háziorvosi Kollégium vezetője szerdán a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online tájékoztatóján.

Békássy Szabolcs közölte: az elmúlt héten a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartozó 82 év felettieket oltották be a háziorvosok, további 30 ezer embert pedig oltópontokra irányítottak, hogy ők is megkaphassák a vakcinát.

A védőoltási kampány a héten is folytatódik a háziorvosok körében, így 2040 praxisnak lesz lehetősége az AstraZeneca vakcinájával beoltani az 59 év alattiakat, további 2964 rendelőben pedig a Pfizer/BioNTech készítményével oltják be a legidősebbeket. Ezen a héten így már nem lesz olyan magyarországi háziorvosi praxis, ahol ne szereznének tapasztalatot a vakcina beadásában – jelezte Békássy Szabolcs.

Hozzátette, Budapesten további 560 háziorvosi praxisban nyílik arra lehetőség, hogy öt-öt jelentkezőt oltópontra irányítsanak, ahol a Szputnyik oltóanyagot kapják majd meg. Ezzel összefüggésben arra is felhívta az emberek figyelmét, hogy a tumultus és a fertőzésveszély elkerülése érdekében a megjelölt időpontokra érkezzenek.

A kollégiumvezető beszélt arról is, hogy javasolták: a jövőben minden hét elején kapják meg a háziorvosok az oltásra újonnan jelentkezők adataival hétről hétre frissülő listát.

Békássy Szabolcs úgy vélekedett, hogy a járványgörbe most “nem a legkedvezőbben alakul”; az egyfajta “őrszemként” is működő háziorvosok két-három hetes csendesebb időszak után ismét nagyobb számban tapasztalnak koronavírus-fertőzést.

Továbbra is szükséges tehát a járványügyi szabályok betartása és a védőoltásokba vetett bizalom, ez utóbbiak kapcsán pedig mindig hiteles forrásból, például a háziorvosoktól érdemes informálódni – mondta.