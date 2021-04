ÁSZ: új önteszt az önkormányzatok szabályos működéséért

Megújított és aktualizált önkormányzati öntesztet tett közzé honlapján az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A tesztsor kitöltésével ellenőrizheti az önkormányzat szabályos működését.

Az ÁSZ közölte: a számvevőszék 2021 januárjában fejezte be az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritásának, vagyis a korrupció elleni védettségének rendszerszintű értékelését. Ugyanakkor az önkormányzatok integritási helyzete, belső kontrollrendszere és működtetése folyamatosan az Állami Számvevőszék látóterében van, ezért kiemelt területe tanácsadó-tevékenységének is.

Hozzátették: az Állami Számvevőszék fontos tanácsadóeszköze az öntesztrendszer, amelyet a szervezet 2014 novembere óta tesz közzé és frissít folyamatosan, mindig újabb és újabb célcsoportok részére. Ma már az önkormányzatok mellett a nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, középirányítók is a célcsoportra szabott, önkéntes tesztsor kitöltésével ellenőrizhetik működésük szabályszerűségét – írták.

Az ÁSZ öntesztjei iránymutatást adnak a kitöltőknek belső kontrollrendszerük, szabályozásuk kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére, és ezáltal támogatást nyújtanak a törvényi előírásoknak megfelelő működéshez.

Az ÁSZ öntesztjeit 2020-ban több 4500-szor, a 2014-es indulás óta pedig összesen csaknem 20 ezerszer töltötték le az érintettek.

Közölték: a 2021-re aktualizált önkormányzati önteszt bevezetőjében részletesebben kifejtette az ÁSZ a jegyző és a polgármester felelősségi köreinek elhatárolását, a korábbi általános “intézkedés szükséges” megjelölés helyett pedig valamennyi kérdés esetén feltüntette, hogy pontosan ki az adott intézkedés felelőse. Kiemelték: az öntesztek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell.

Az ÁSZ tudatta azt is, hogy folyamatos tudásmegosztással és konzultációval támogatja az önkormányzatokat a koronavírus-járvány időszakában is. Az ÁSZ elnöke és alelnöke az elmúlt hetekben online egyeztetett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Megyei Jogú Város Szövetsége (MJVSZ), a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ), a Kisvárosok Szövetsége (KSZ) és a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) vezetőivel is – jelezték.