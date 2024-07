Átadták az első magyarországi nátrium-kén alapú akkumulátort a : HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont csillebérci telephelyén kedden.



Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára a rendezvényen kiemelte: az energetikában egyre fontosabb az együttműködés, ezt ösztönözte az a 2021-ben kiírt pályázat, melynek eredménye az első magyarországi nátrium-kén alapú akkumulátor. Három éve még mintegy 3000 megawatt volt a hazai összes napelemes beépített teljesítmény, és akkoriban még úgy kalkuláltak, hogy 2030-ra éri el a 6 ezer megawattot. Ám, ezt idén elérte az ország, és már 12 ezer megawatt lehet a következő évtized elejére – mondta.



Az ország egyes napokon már nap- és atomenergiával képes kielégíteni villamosáram szükségleteit, sőt, időnként még exportra is képes – hangsúlyozta. A megújuló energiák terén egyre fontosabb szerepe van a hálózatoknak és energiatárolásnak. A lítiumos energiatárolás mellett alternatív technológiákra is szükség van, s az egyik lehetőség a nátrium-kén alapú akkumulátor. Mindennek az ország energiaszuverenitása miatt is nagy jelentősége van – mondta az államtitkár. 62 milliárd forint keretösszegű pályázat segíti az ipari energiatároló kapacitások bővítését.



Horváth Ákos, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (EK) főigazgatója a rendezvényen elmondta: a megújuló energiák terén új technológiákra van szükség, ezek kutatásában pedig nélkülözhetetlen az együttműködés a kutatóintézetek, egyetemnek és ipari partnerek között. Az első magyarországi nátrium-kén alapú akkumulátor átadását a Magyar Villamos Művek, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Pannon Egyetem, valamint a japán gyártó partner együttműködése, továbbá magyar állami segítség tette lehetővé.



Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója a rendezvényen rámutatott: a villamosenergia innovatív tárolása elősegíti Magyarország karbonsemlegességét. A projekt résztvevői közti jó együttműködést, és hangsúlyozta, hogy támogatják a sikeres folytatáshoz szükséges utánpótlás kinevelését.



Hartmann Bálint, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a rendezvényen elmondta: a megújuló energia gyakran nem akkor keletkezik, amikor felhasználási igények jelentkeznek, ezért szükséges több órás tárolási kapacitás. Többek között emiatt lehet nagy jelentőségű a nátrium-kén technológián alapuló akkumulátor, amely alacsony fajlagos költségű, más energiatárolókhoz képest viszonylag olcsó anyagokból készül. Mintegy félmilliárd forintos állami támogatást kaptak a 3 éve kezdődött projekthez, az eredmények kiaknázásához azonban még akár két évtizedre is szükség lehet.



A HUN-REN EK közleményében kiemelte, hogy a nátrium-kén (NA-S) akkumulátorok elektródáit folyékony állapotban tartott nátrium és kén alkotja, ezért magas, 290-360 Celsius fok közötti hőmérsékleten üzemelnek. Előnyük, hogy alkotóelemeik: a kén, a nátrium és az alumínium-oxid – a lítiummal ellentétben – bőségesen rendelkezésre állnak. Jellemzőjük a hosszú, akár 20 éves élettartam és az alacsony karbantartási költség. A technológia iránt egyre több ország érdeklődik, és a felhasználási területek köre is bővül – írták.



Ismertették, hogy a japán NGK Insulators Ltd. által gyártott akkumulátor, illetve a svájci Indrivetec AG által készített hozzá tartozó inverterek februárban érkeztek a kutatóközpont telephelyére. Az akkumulátor és az inverterek egymással, illetve a telephelyi villamos és kommunikációs hálózattal való összekötését és üzembe helyezését követően az energiatároló tesztelése júliusban elkezdődik és az év végéig tart.



A demonstrációs energiatároló 1,45 megawattóra (MWh) villamos energia tárolását fogja lehetővé tenni, amit különböző piaci szolgáltatásokkal – például frekvenciaszabályozás, illetve peak-shaving (csúcsfogyasztás-csökkentés) – tesztelnek majd. A folyamat során szerzett tapasztalatokkal a kutatóközpont szakmailag támogatni tudja majd a további piaci projekteket, ezzel is elősegítve az ország karbonsemlegességének elérését – ismertették.