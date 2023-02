Átlépte a 200 millió eurót a Masterplast éves árbevétele

Negyedik negyedéves jelentése alapján elérte a januárban közzétett éves profit előrejelzését a Masterplast. Éves összesítésben a vállalat a története során először lépte át a 200 millió eurós forgalmi határt és 201,8 millió euró árbevételt könyvelhetett el. Az év utolsó hónapjaiban több tényező is jelentősen rontotta a vállalat eredményességét, amelyek áthúzódó hatásként 2023 első felében is érezhetők lesznek. A vállalat vezetése a középtávú kilátások kapcsán azonban továbbra is optimista és fenntartja fejlesztési terveit. A hőszigetelő anyagok értékesítése éves összesítésben 38 százalékkal bővült és a termőre forduló új hőszigetelőanyag gyártási beruházások lehetőséget biztosítanak a térnyerésre a nyugat-európai piacokon is – közölte a vállalat.

Mint írták, éves szinten a társaság árbevétele 5 százalékkal bővült és elérte a 201,8 millió eurót az építőipari szegmens erős, egészségipari termékeladások visszaesését is kompenzáló teljesítményének köszönhetően. 2022-ben a társaság EBITDA eredménye 10,1 százalékos hányad mellett 20,4 millió euró értéket ér el, míg az adózott eredmény 8 százalékos mérték mellett 15,6 millió euró összeget ért el, ami 3 százalékos elmaradást jelent a bázis év eredményéhez viszonyítva.

2022 utolsó hónapjaiban, a romló makrogazdasági környezet következtében hirtelen visszaeső kereslet jellemezte az építőanyag kereskedelmet. A szűkülő piacon a társaság árbevétele a negyedik negyedévben 17 százalékkal csökkent a bázishoz képest. A volatilis piacon a csökkenő alapanyag- majd késztermékárak mellett a magasabb készletek hátrányt jelentettek. A piaci szereplők óvatosabbá váltak, a készletleépítési és árcsökkentési lépéseik tovább gyengítették a társaság termékei iránti keresletet és az élénkülő verseny alacsonyabb marzsokat eredményezett. Emellett a a megnövekedett gyártási – elsősorban energia – költségek és a társaság számára kedvezőtlen árfolyammozgások is rontották a negyedéves eredményt. Ezen hatások áthúzódása miatt alacsonyabb jövedelmezőségű működéssel számol a társaság 2023 első félévében is, amelyet az év második felében ellensúlyozhat a felfutó gyártási kapacitásokra alapozott nyugat-európai export bővülése és a kedvező bázishatás. A 2023-ban induló új gyártási beruházások új termékek bevezetését és új nagyobb európai partnerek megszólítását is lehetővé teszik.

A megváltozott piaci körülmények természetesen válaszintézkedésekre ösztönözték a vállalatot. A menedzsment fókuszába a készletszintek optimalizálása, a működési és gyártási hatékonyság növelése, valamint a tudatos energiamenedzsment került. A gyártás energiaellátása – újra egyre kedvezőbb – piaci feltételek mellett biztosított, miközben a társaság pályázik a Gyármentő Program energiahatékonysági fejlesztéseket és megújuló energiatermelést elősegítő forrásaira is – közölte a Masterplast.

„Az év utolsó negyedévében a negatív gazdasági és piaci hatások összeadódtak és jelentősen nehezítették a vállalat működését, ezért éves összesítésben a vártnál kisebb lett az árbevétel növekedése. 2021 kiemelkedő eredményeit jelentősen befolyásolta a nagyértékű covid védőruha értékesítés, amire 2022-ben már nem számíthattunk. Ugyanakkor az alaptevékenységünkben, a stratégiai fontosságú hőszigetelő anyag értékesítésben szignifikáns növekedést értünk el, míg a jövő tekintetében további bővülésre adnak lehetőséget a felfutó gyártásaink és az idei évben induló három új műanyag hőszigetelő anyag gyártó üzemeink, amelyekre alapozva fokozhatjuk a nyugat-európai piaci jelenlétünket. Jó ütemben halad az üveg- és kőzetgyapot gyártási projektünk, mely középtávon jelentős versenyelőnyt biztosít a Masterplast számára. Minden logika szerint az várható, hogy 2023-ban az év második fele lesz az erősebb, aminek egy európai épületenergetikai támogatási program megjelenése vagy egy tartós ukrajnai fegyvernyugvás további pozitív lökést adhat.” – hangsúlyozta Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.