Az akciókkal havonta több marad a családi kasszában?

Minden nap akciók tömkelege csábít vásárlásra, de valóban sikerül megtakarítást elérni velük? Az élelmiszerek és a háztartáshoz szükséges termékek árát azért érdemes tanulmányozni, mert a lakhatási költségek után minden családban ezek jelentik a legnagyobb kiadást.

Az Alkuguru szakemberei, akik 20 éves kereskedelmi tapasztalattal bírnak, megosztják a tudatos vásárlás alapelveit, melyekkel minden hónapban spórolva egy nyaralásra való összeget is félretehetünk.



Az akciók és a megtakarítás



Sokak számára az akció varázsszóként működik, és már teszik is a kosarukba az így hirdetett terméket. Pedig meglehet, hogy más üzletben akció nélkül kedvezőbb áron szerezhetnék be ugyanazt.

„Az akció csak annyit jelent, hogy az ár alacsonyabb, mint előtte volt az adott üzletben. Azt, hogy a termék más kereskedőnél mennyibe kerül, csak akkor tudhatjuk meg, ha összevetjük az árakat. Akkor spórolunk a legtöbbet, ha azokat a termékeket, melyekre szükségünk van, összességében a legalacsonyabb áron szerezzük be. Tehát a számla végösszege a lényeg”, emlékezteti a vásárlókat az Alkuguru csapata a logikus, ám a gyakorlatban feledésbe merülő tényre.

A kis összegek összeadódnak, éves szinten már jelentős a megspórolt összeg



Mivel egy-egy liter tej vagy egy kiló liszt pár száz forintos tétel, nem figyelünk rá, ha valamivel drágábban szerezzük be ezeket. Azonban a sok kicsi sokra megy, egy év alatt már az alapélelmiszereken is több tízezer forintot spórolhatnánk.

„Érdemes évente egyszer leülni és átgondolni, mit szoktunk vásárolni havonta, kéthavonta, majd megnézni, hogy hol mennyibe kerülnek ezek a termékek. A tartós élelmiszereket, higiéniás termékeket megvásárolhatjuk kartonokban is, nem éri meg ezeket egyesével venni, hiszen amikor csak beugrik az ember a boltba egy kiló cukorért a süteményhez, akkor valahogy mindig tele kosárral, és legalább húszezres blokkal távozik. Arról nem is beszélve, hogy elment vele legalább egy órája”, osztja meg az Alkuguru egyik szakembere.

A rutin nagy úr és sokat bukunk rajta

Jellemző, hogy a családok a bevásárlást a közeli nagy boltokban bonyolítják le. Az pedig, hogy melyiket választják, sokszor csak egy-egy terméken múlik. Ha az egyik üzletben mindig találunk a kedvenc kenyerünkből, máris megvan az esélye, hogy a teljes nagybevásárlást ott folytassuk le. Egy-egy ilyen eset pedig könnyen rutinná válik. Ha megnéznénk, hogy a lehetőségekhez képest mennyivel drágábban vásároljuk meg ilyenkor a termékek nagy részét, akkor bizony távolról is jól látható összegeket kapnánk.

„Átgondolt, előre betervezett vásárlással takaríthatjuk meg a legtöbbet. Ebben segít, ha online történik a nagybevásárlás, mert sokkal egyszerűbb otthon, nyugodtan összehasonlítani az árakat, mint egy tömött áruházban. Ezért hoztuk létre az Alkuguru.hu-t, ahol a magánemberek is vásárolhatnak nagyker áron, házhozszállítással.”

Házhoz jön a nagyker



Ez a mottója az Alkuguru csapatának, akik a nagykereskedelem után a magánemberek felé is megnyitották a vásárlás lehetőségét. Online, házhozrendeléssel szerezhetjük be sok terméknél a bolti árak alatt a szükséges élelmiszereket, drogériás árukat.

A másik újdonság, hogy az online vásárlás során alkudhatunk is az árból.

„Az alkudozást a kosárban lehet végrehajtani. Miután a vásárló belép a kosarába, a termékek ára mellett vannak nyilak, amelyekkel lehet a termék árát csökkenteni. Minél többet tartalmaz a kosár egy-egy termékből, annál olcsóbb lesz a darabára”, fejtette ki az Alkuguru egyik vezetője, hozzátéve azt is, hogy a rendelést maximum 1 hétre előre lehet leadni. Magyarország területén legfeljebb 36 órán belül szállítanak, akár 2 órás időintervallumot kiválasztva.

Mikor érdemes nagykertől vásárolni? A szokásos nagybevásárláson kívül a családi, baráti összejövetelekre készülve fontos odafigyelni, hogy az italokra, nassolnivalókra ne költsünk feleslegesen sokat. Szintén nagy mennyiségű üveges víz, kóla, gyümölcslé fogy el az irodában, ahol a betérő ügyfeleket, partnereket illik elegáns módon megkínálni valamivel. Nem is beszélve az év végi ajándékozásról, amikor sok-sok kilónyi szaloncukrot, édességet, bort, pezsgőt vásárolunk meg, szintén nem mindegy, milyen darabáron.

5 spórolási tipp az Alkugurutól:

Ne egyesével vegyük a lisztet, cukrot, zsebkendőt, toalettpapírt, hanem akár pár hónapra elegendő készletet is tárolhatunk belőlük a kamrában. Így eleve olcsóbbak, és még kedvezőbb árat tudunk kialkudni rájuk.

Sok kis bevásárlás helyett egy-egy nagy megrendelést adjunk le, mert így sprórolunk a házhozszállításon, és kedvezőbb áron kapjuk meg a termékeket is.

Az akciós termékek helyett érdemes az árakat megnézni, összehasonlítani és ez alapján döntést hozni.

Ha vendégeket várunk, szülinapozásra vagy bulira készülünk, házhozszállítással is gyorsan beszerezhetjük az italokat és az édességeket nagyker áron.

Drogériás termékek, például tusfürdő, sampon, mosószer, takarítószerek árai különösen magasak lehetnek a nagyáruházakban. Ha ezeket olcsóbban szerezzük be, már egy-egy terméken is jelentős összeget tudunk megtakarítani.