Az erdők fenntartása közcél, hasznuk minden állampolgáré

Az állam kiemelt kötelessége az erdők védelme és fenntartása, ebben a munkában pedig stratégiai feladat hárul az állami erdészeti cégcsoportokra – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára csütörtökön, Budapesten, az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlésén.

Zambó Péter hangsúlyozta, az állami erdészeti társaságok az ország zöldvagyonának kezelőjeként hozzájárulnak Magyarország Alaptörvényében is rögzített alapjog teljesüléséhez. A környezeti feltételek megteremtésével ugyanis megalapozzák az egészséges környezethez való jog megvalósulását, de az élethez való jog is szervesen összefügg a körülöttünk lévő környezet minőségével. Az erdőkkel hozzájárulnak többek között a tiszta ivóvízhez jutáshoz vagy az elsivatagosodás megelőzéséhez – tette hozzá. Kifejtette, a fával borított területek védelmi és rekreációs szolgáltatásainak biztosítása az ország egész lakossága számára lehetővé teszi, hogy olyan további alapjogaival is éljen, mint például a pihenéshez és kikapcsolódáshoz való jog.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a magyar erdők haszna a magyar embereké. Az ország zöldvagyona pedig állami és nemzeti érték, amelynek felelős, fenntartható módszerekkel folytatott kezelése a magyar társadalom és minden egyes magyar ember érdekében végzett közérdekű feladat. Az állami erdészeti cégcsoport a több mint 2 millió hektár magyar erdő stratégiai részét, mintegy felét kezeli. Ezek a területek az ország legfontosabb klímavédelmi és szénmegkötő biológiai infrastruktúráját jelentik, biztosítják a lakott települések zaj, por és árvíz elleni védelmét, megőrzik a tiszta ivóvizet és megelőzik a talajeróziót. A magyar erdők emellett évente 40-50 millió erdőlátogató számára nyújtanak egészséges sportolási, kikapcsolódási és rekreációs lehetőséget – foglalta össze az államtitkár.

Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttjei a magyar erdész szakma egészét reprezentálják, szokásos gyűléseiken elismerésekről és díjakról döntenek, megvitatják az erdészeket másfél évszázada összefogó egyesület működésével, szabályzataival kapcsolatos kérdéseket.(AM Sajtóiroda)