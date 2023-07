Az USA a mesterséges intelligenciában is elhúzott Európától

Európa egyre inkább lemarad az Egyesült Államok mögött a mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó start-up cégekbe történő befektetések terén – derült ki a német Handelsblatt által megrendelt tanulmányokból.

A Pitchbook elemző cég felmérése szerint 2023 első félévében 1129 kockázati tőkeügyletet kötöttek az USA-ban az MI és a gépi tanulás területén. Ezekbe a startupokba 30,8 milliárd dollár áramlott. Ez jelentős növekedés 2022 második félévéhez képest, amikor 1249 üzletbe mindössze 15,6 milliárd dollárnyi tőkebefektetés érkezett.

Európában másképp néz ki a helyzet. Itt 2023 első félévében 646 üzletből 3,7 milliárd dollár folyt be. Ez nem csak az USA-hoz képest jelentősen alacsonyabb MI-beruházást jelent, hanem az európai beruházási ütem lassulását is jelenti, ugyais 2022 második felében még 4,6 milliárd dollárt fektettek be 761 üzletben.

Az, hogy az európai startupok számára kevesebb pénz áll rendelkezésre, nem új jelenség: az amerikai tőkepiacok egyszerűen fejlettebbek, a befektetők pedig hagyományosan kockázatkerülőbbek. Ráadásul az európaiak az Egyesült Államokkal ellentétben erőfeszítéseket tesznek az előremutatóbb, a mesterséges intelligencia kockázatait jobban megfékezni próbáló törvények bevezetésére, és a piac részben ezért is bünteti őket – áll a jelentésben.

A szakértők arra panaszkodnak, hogy az európai kockázati tőkefinanszírozás csökken a 2023-as évben is. “Európa egyre inkább lemarad a mesterséges intelligencia jövőjének építésében” – mondta Brendan Burke, a Pitchbook elemzője.

Az újság számára készített másik értékelés az alapítási fázist túlélő európai startupokat vizsgálta. A jelentés szerint ezek gyakran válnak felvásárlási jelöltekké. A Dealogic elemzőcég szerint 2023 első félévében az Egyesült Államokban 9,3 milliárd dollárt költöttek ilyen cégek felvásárlására, míg Európában mindössze 3,2 milliárd dollárt.

Ugyanakkor az európai MI startupok a jelentés szerint sokkal gyorsabban válnak külföldi felvásárlások célpontjaivá. Európába 2023 első félévében 1,6 milliárd dollár áramlott be külföldről ilyen módon. Az európai vállalatok viszont csak 1 milliárd dollárt költöttek arra, hogy a világ más régióiból szerezzenek meg MI-specialistákat.

Az Egyesült Államokban más a helyzet: ott mindössze 775 millió dollár áramlott fúziókba és felvásárlásokba külföldről, és az amerikai befektetők mindössze 238 millió dollárt fektettek külföldi tranzakciókba.