Bécsi klímakertészek – Új szakma egy zöldebb, fenntarthatóbb városért

A környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében a bécsi kertépítők egy klímabarát kertészeti továbbképzésre hívják fel a figyelmet.

A Bécsi Kertépítők- és Virágkötők céhmestere, Herbert Eipeldauer szerint napjainkban egyre fontosabbá válik a környezetvédelem elvét gyakorlatban is követni. A klímakertészeti továbbképzés pontosan egy ilyen mérföldkő, egy hatalmas lépés a környezettudatosság és a társadalom fenntarthatóbb jövője felé. Eipeldauer büszkén vallja, hogy “a bécsi kerttervezők a klímabarát városok zöld építői”, mivel ez a folyamatos továbbképzést igénylő új szakterület fő feladatának a “zöldítést” tekinti, ami kedvezően járul hozzá a vegyszermentességhez és a mikroklíma javulásához.

A klímabarát kertészek főbb intézkedései közé tartozik a homlokzatok, tetők zöldítése, az öntözőrendszerek kiépítése vagy a csapadékvíz elvezetés. Ezeknek köszönhetően nem csak a mikroklíma javul, de jobb lesz a levegő és kevesebb a zaj. A tető- és homlokzatzöldítés eredményeképpen Bécs épületei is nagyobb védelmet kapnak a környezeti behatásoktól. További említésre méltó, forradalmi megoldásokat jelentenek az úgy nevezett” járható zöld tetők”, az olyan átépített területek a házak tetjén, amik zöldség- és gyümölcs termesztésre vagy akár méhészkedésre is alkalmasak, nem is beszélve a napelemes rendszer és a zöld tetők együttes működésének előnyeiről.

A klímakertészet interdiszciplináris szakterület, ahol a kertészet, építőipar és a technológia kéz a kézben jár. Ez a szoros, egymást kiegészítő, támogató együttműködés teszi lehetővé, hogy a kertépítők a városi területek éghajlati kihívásaira folyamatosan új, átfogó megoldásokat találjanak.

A képzés nem csak kertészeti szakemberek számára nyitott. A klímakertész gyakornoki programba való belépés bármikor lehetséges. Az érdeklődők a Bécsi Kertépítők Céhének honlapján tájékozódhatnak.

Médiaesemény – Út a zöld jövőbe

A média képviselőit október 15-én várják az innovatív klímakertész-tanulói képzés nyitórendezvényére: Az eseményre 2024. október 15-én 11:55-kor kerül sor a Kagrani Kertészeti és Virágkötészeti Szakképző Iskolában. Meghívott vendégek között lesz Kasia Greco, a Bécsi Kereskedelmi Kamara alelnöke, Maria Neumann, a Bécsi Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi és Kézműipari Osztályának vezetője, Herbert Eipeldauer, a Bécsi Kertépítők Céhmestere és Mario Steininger, a Kertészeti Szakképző Iskola igazgatója. Az eseményt élő közvetítés formájában is sugározzák.

További információ az eseményről: https://www.zukunftgestalten.wien