Befektetési kategóriába sorolta az S&P és a Fitch az MVM csoportot

A Standard and Poor’s (S&P) és a Fitch nemzetközi hitelminősítő ügynökségek befektetési kategóriába sorolták az MVM csoportot, az energetikai társaságcsoport a 100 százalékban állami tulajdonú vállalatok közül elsőként szerzett nemzetközi hitelminősítést.

Ezt az eredményt egy olyan magyar állami vállalat érte el, amely az elmúlt években nemcsak Magyarország egyik legnagyobb, a teljes energetikai láncot lefedő cégévé nőtt, de régiós szinten is egyre meghatározóbb szereplővé válik az energetikai piacon – emelte ki Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a minősítést bejelentő keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Az MVM 2010 óta tartó munkája nemcsak azt bizonyítja, hogy az állam is lehet jó gazda, hanem azt is, hogy stratégiai vízióval, tudatos építkezéssel, valamint elkötelezett menedzsmenttel és munkavállalókkal egy állami vállalat is képes felküzdeni magát a legnagyobbak közé – fogalmazott.

A befektetési kategóriájú hitelminősítések tovább erősítik az MVM csoport hitelezőivel és üzleti partnereivel fennálló kapcsolatát, és utat nyithatnak a nemzetközi forrásbevonás felé – mondta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.