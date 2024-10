Belga gasztroérintés céges partykhoz

A stílusos cégek mindig olyan helyet keresnek év végi rendezvényeikhez ami egyedi, különleges hangulatával felejthetetlenné teszi a közös együttlét örömét, amikor az egész évi kemény munka után végre fesztelenül ünnepelhetnek együtt a munkatársak.

Az év végi céges rendezvények helyszínének kiválasztása mindig különleges figyelmet igényel, hiszen ez az alkalom a jól végzett munka megünneplése mellett a csapat összekovácsolásáról is szól. Ezért is ideális választás a Mabelle Café azoknak, akik különleges atmoszférára, kiváló gasztronómiai élményekre és stílusos környezetre vágynak. A Budapest belvárosában, a Pesti Broadway szívében, a Nagymező utcában közelmúltban megnyílt Mabelle Café rövid idő alatt vált a társasági élet egyik kedvel pesti pontjává.

A Mabelle Café egyedisége abban rejlik, hogy a modern dizájnt, a belga kávézókra jellemző otthonos, mégis elegáns légkörrel ötvözi. A belga Three Corner szállodalánc első budapesti kávézójaként nyitott Mabelle nemcsak megjelenésével hívja fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy a magyar és belga gasztronómia örökségének legjavát kínálja vendégeinek. A kávézó egyik fő vonzereje a 20 különféle belga sörből álló kínálat, melyek közül négyet csapolva is fogyaszthatnak a vendégek. Ez már önmagában is egyedi élményt jelent a sörkedvelők számára, de a választék csúcspontját az a 14 trappista apátsági belga sör jelenti, melyeket nyolc tradicionális sörfőzde évszázados receptjei alapján készítenek. Ráadásul a sörínyencek kedvencének számító Bolleke és a híres Chimay trappista sör is kizárólag a Mabelle Caféban érhető el csapolt formában, ezzel még emlékezetesebbé téve a látogatást.

Az italkínálat azonban nem csak a sörkedvelők számára tartogat meglepetéseket. A legújabb trendeknek megfelelően a vendégek számos gin különlegesség közül választhatnak – köztük magyar és belga variációk is szerepelnek – és emellett több mint 50 féle gin alapú koktél áll a rendelkezésükre. A gasztronómiai élvezeteket fokozva, a belga sörök mellé az adott márkához illő sajtfalatkákat és szalámikat kínálnak, míg a borbarátok a gondosan válogatott borokat ikonikus belga csokoládékkal párosítva élvezhetik.

A kulináris kalandot a Mabelle Café különleges étel- és italpárosításai koronázzák meg, amelyek révén a vendégek a belga és a magyar gasztronómia igazi ínyencségeit ízlelhetik meg. A különlegességek közé tartoznak azok a hidegtálak, amelyeken a gourmék kedvencének számító ardenneki sonka és sajtszeletek ízvilágát a szőlő, dió és áfonya darabok teszik izgalmasabbá. Mindezt pedig a gyöngyhagyma, az apró szendvicsuborka és frissen sütött bagett társítása teszi még teljesebbé. Természetesen a legendás belga édességek sem hiányozhatnak a kínálatból, köztük a híres belga sajttorta, amely garantáltan megédesíti az estét.

A Mabelle Café ráadásul a gasztronómia terén is nyitott a megrendelői igényekre, így miközben akár élő DJ is szórakoztathatja a vendégeket, kívánságra a legkülönfélébb meleg ételeket is elkészítik azért, hogy tökéletes kísérői legyenek az év végi felejthetetlen céges találkozásnak.

Kocsis Erika