Bértámogatás – májusban is

A kormány ismét meghosszabbítja a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások számára biztosított ágazati bértámogatást: a március előtt is jogosult szektorok cégei májusra is kérhetik a munkahelyek megtartását szolgáló állami segítséget – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Az ágazati bértámogatás már mintegy 173 ezer munkavállaló állásának megőrzéséhez járult hozzá. A kormány eddig több mint 73 milliárd forinttal segített közel 30 ezer hazai céget a talpon maradásban. A megítélt összegek 99 százaléka meg is érkezett a vállalkozások számláira – ismertette a legfrissebb adatokat Bodó Sándor.

Az ágazati bértámogatási programban a támogatott munkavállaló bérének felét térítik meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig. Az állam a járulékokat is elengedi, így a munkabér mintegy kétharmadát fedezi.

A kormány előzőleg a március elején életbe lépett veszélyhelyzeti intézkedések miatt bezárásra kényszerült szektorokra, például a kiskereskedelemre is kiterjesztette a támogatást. A gazdaság fokozatos újraindításával a kedvezményezettek ismét a korábbi szabályozás szerinti szűkebb körben élhetnek a lehetőséggel. Az ágazati bértámogatást így májusra alapvetően a turizmus-vendéglátásban és a szabadidős szolgáltatásokban tevékenykedők igényelhetik – részletezte az államtitkár.

A kérelmeket május 31-ig lehet benyújtani a területileg illetékes kormányhivatalhoz. Akik már eddig is igényelték, azoknak nincs további feladatuk, automatikusan megkapják a májusi bértámogatást. Azok a munkáltatók, akik nem szeretnének élni a hosszabbítás lehetőségével, 2021. május 5-éig írásban mondhatnak le róla – tette hozzá.

“A legfrissebb foglalkoztatási adatok szerint Magyarországon több mint 4,6 millióan dolgoznak, a négy százalékos munkanélküliségi ráta az egyik legalacsonyabb Európában. Csak márciusban 66 ezerrel nőtt a munkavállalók száma az előző hónaphoz képest, miközben folyamatosan emelkednek a keresetek. A munkaalapú gazdaság kiépítésében az elmúlt évtizedben elért eredmények tehát a vírusválság idején is fenntarthatónak bizonyultak, ez jelentős részben a különböző bértámogatási programoknak köszönhető. A gazdaság újraindításával további élénkülésre lehet számítani a munkaerő-piacon” – fejtette ki Bodó Sándor.