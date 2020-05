BÉT – Pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés

Pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy optimistább hangulatban kezdődhet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén. A nemzetközi piacokon kisebb emelkedés látható, a magyar tőzsde is vélhetően ezt fogja követni, az OTP-nél 1,5-2 százalék körüli emelkedés lehet a nap folyamán.

Elmondta, hogy a német alkotmánybíróság kedden dönt az Európai Központi Bank (EKB) kötvényvásárlási programjának jogszerűségéről. Ha a döntés támogatja az EKB-t, az a részvénypiacokat segítheti, ha viszont elutasítják, akkor eladás jöhet a tőzsdéken.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője kiemelte, továbbra is változékony a nemzetközi befektetői hangulat, a hétfői lejtmenet után kedden pozitív korrekció jöhet Európában, így a Budapesti Értéktőzsdén is.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 9 ezer forintnál húzódik fontos támasz, míg 10 ezer forintnál ellenállási szint. A Mol grafikonján továbbra is 2 ezer forintnál található meghatározó támasz, mely az előző napi kereskedésben is megtartotta. A Richter is lefelé korrigált hétfőn, a támasz 6600 forintnál, az ellenállási szint pedig 7 ezer forintnál húzódik a gyógyszergyártó grafikonján. A Magyar Telekom a 400 forintos szintről kezdett esni, a részvény támasza 380 forint – fejtette ki.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,06 pontos, 1,72 százalékos csökkenéssel, 34 576,84 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, valamennyi vezető részvény gyengült a múlt csütörtöki záráshoz képest.

A Mol árfolyama 10 forinttal, 0,49 százalékkal 2032 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 255 forinttal, 2,67 százalékkal 9285 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 14 forinttal, 3,50 százalékkal 386 forintra gyengült, forgalma 267,1 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 130 forinttal, 1,89 százalékkal 6760 forintra csökkent, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.