Búzaszentelő Ünnepséggel indult a Magyarok Kenyere Program Kaplonyban

A Kárpát-medencei Búzaszentelő Ünnepséggel, közel 400 kárpát-medencei gazdálkodó részvételével nyitotta meg a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a 2024. évi adománygyűjtését. Az ünnepi eseménynek idén a Partiumiban található Kaplony település adott otthont. A Magyarok Kenyere összefogás a magyar gazdák önzetlen adományainak köszönhetően ma már több mint 100 000 gyermek és rászoruló éves ellátását biztosítja Kárpát-medencében.

A Kárpát-medencei Búzaszentelő Ünnepség a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program kiemelt nyitóeseménye, melynek során a búza életciklusához és az ünnepi hagyományokhoz kötődően az egyházi felekezetek közreműködésével kérjük Isten áldását a vetésre, a jó termésért, a természeti károk és gondok elhárításáért, valamint a gazdálkodókért, akik kiemelt munkát végeznek annak érdekében, hogy mindannyiunk asztalára jusson mindennapi kenyér. Idén a búzaszentelésre a partiumi Kaplony határában került sor.

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese ünnepi beszédében kiemelte, hogy szétszórva a nagyvilágban, de mindannyian ugyanannak a nemzetnek, a magyar nemzetnek vagyunk örökösei, tagjai, térben és időben. Ennek az egységnek a szimbóluma a Magyarok Kenyere is, hiszen, ahogy a búzaszem is, teremjen bárhol a Kárpát-medencében, azt összegyűjtik és végül egyetlen kenyeret fog alkotni.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke arról beszélt, hogy nehéz időket élünk, de a hitünkből fakadó erő átsegít minket mindenen. A gazdaember mindig alázattal kezdi munkáját, amihez kéri a Jóisten áldását, hiszen a mezőgazdaság különösen ki van téve az időjárásnak, aszálynak, jégnek. Bármilyen csapás ér minket, mindig újrakezdjük a munkánkat, hisz van hit, van nemzet és hagyomány. Ezt szimbolizálja a Magyarok Kenyere Program is, melyben már nem csak adománygyűjtés zajlik, hanem ösztöndíjat is tudunk biztosítani tehetséges, de nélkülöző Kárpát-medencei fiatalok számára.

Magyar Lóránd Bálint, az RMDSZ parlamenti képviselője kiemelte: nem véletlen a helyszín választása, hiszen Kaplony településen is mintegy 140 magyar család foglalkozik mezőgazdasággal. A Magyarok Kenyere program együttműködő szervezeteként hangsúlyozta: ez az összefogás hasznos kapcsolatot teremt gazdák és gazdaszervezetek, adományozók és rászorulók között, és a nemzeti szintű szakmai együttműködés színtere is. A partiumi gazdák pedig szívesen adományoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerül az a bizonyos „kenyér”.



Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte: a Kárpát-medencei búzaszentelő a nemzetközösség, továbbá a gazdatársadalom ünnepe is. Elmondta, hogy fejlődött a mezőgazdasági technológia, de a gazdálkodás alapjai, a biológiai törvényszerűségei ugyanazok, és akkor van eredmény, ha a gazda és a környezete között összhang van. Fontos az is, hogy a gazdálkodó terhei és kötelezettségei között is egyensúlyt kell teremteni és ahhoz, hogy az emberek tudják, milyen munka és erőfeszítés van az élelmiszer előállításban.

Pataki Csaba Szatmár megye tanácselnöke örömét fejezte ki, hogy Szatmár megye adhatott otthont egy ilyen méretű és színvonalú közösségi eseménynek. Kiemelte: azon a nyelven tud a búza, mint a gazda, aki elvetette, de a végén egy kenyér lesz belőle.

Luzsi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke beszédében kifejtette, hogy a NAK is nemzetben gondolkodik, nem csupán országban. „Nem számít, hogy máshol kel ki a búza és másutt élek én, ugyanaz a kenyér íze: mert a búza az élet.” – fogalmazott. Véleménye szerint a mindennapi étkezéseknél is figyelmet kell szentelnünk az élelmiszerpazarlás minimalizálására.

Szilágyi Dóra Emese, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke, EP képviselőjelölt köszöntőjében arról beszélt, hogy a Magyarok Kenyere program pedig túlmutat a számokon: a szolidaritás és nemzeti egység kézzel fogható példája. Hozzátette: a mai embert próbáló időben a hit, a remény nyújt támaszt: a búzaszemet se vetné el a gazda, ha nem hinne benne, hogy termést hoz és megsokszorozódik, és ahogy a jó gazdának, nekünk is hinnünk kell a közösségi erőfeszítés sikerében.

A beszédeket követően Ft. Schönberger Jenő, Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Nt. Tolnai István, református esperes, Nt. Vadas Krisztián, görögkatolikus parókus, Nt. Bartha Zsuzsa, unitárius lelkész, Nt. Illyés Sándor, evangélikus lelkipásztor és Nt. Albert István Leánder kaplonyi házfőnök mondtak ünnepi áldást. Az ünnepséget követően a Ft. Schönberger Jenő püspök úr tartott ünnepi szentmisét az egybegyűlteknek a Szent Antal ferences templomban.