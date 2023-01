CES 2023: a technológiai újításokkal új szintre emelkedik az autós szórakozás

Az autógyártók január első hetében a CES 2023 szakkiállításon olyan technológiákat mutatnak be, amelyekkel egyrészt átformálják az autós szórakozás élményét, másrészt rendszeres bevételi forrásra tehetnek szert. A legújítóbb megoldásokkal ezúttal is az Elon Musk által vezetett Tesla szolgált.

“Ez egy olyan terület, amelyet nagyon gyorsan be lehet vetni” – mondta Dirk Hilgenberg, a Volkswagen CARIAD szoftveregységének vezetője a CES-en (Consumer Electronics Show) a Reutersnek. “Egyszerűen hosztolhatod a harmadik féltől származó alkalmazást egy streaming szolgáltatáshoz, vagy közös platformokat generálhatsz. Garantálsz bizonyos mennyiségeket, garantálsz bizonyos bevételt” – fejtette ki.

Míg az autórádiók évtizedek óta a járművek szórakoztató alapfelszereltségének számítanak, a Tesla járművei az egyre növekvő fogyasztói elvárásokat azzal elégítik ki, hogy a jármű parkolása és töltése közben is nézhetők a népszerű videostreaming szolgáltatások, például a Netflix, a YouTube és a Hulu.

Ezen felül decemberben a Tesla kiadott egy “ünnepi frissítést” a szoftveréhez, amely hozzáférést biztosít 1000 PC-s játékhoz a Steam platformon keresztül.

Ragadós példa

A Tesla példáját pedig más autógyártók is követték. Októberben a BMW bejelentette, hogy partnerséget kötött az AirConsole-lal, hogy videojátékokat vigyen a járműveibe. A Stellantis ugyancsak tavaly jelentette be, hogy tervezi az Amazon Fire TV for Auto szolgáltatásának hozzáadását új Wagoneer és Grand Wagoneer SUV-jeihez.

A Las Vegas-i CES-en a dél-koreai autógyártó, a Hyundai is felzárkózott mögéjük, és közölte, hogy az Nvidia által kifejlesztett technológiát használná, hogy videojátékokat streamelhessen az autókban. Az Nvidia GeForce Now nevű felhőalapú játékszolgáltatása több mint 1000 játékhoz biztosítana hozzáférést a PC-s játékboltokból, például a Steamből. A kínai BYD és a svéd Polestar elektromos járműmárka szintén együttműködik az Nvidia-val.

A japán Sony, a piacvezető PlayStation videojáték-konzol gyártója pedig azt jelentette be a CES-en, hogy újonnan elkeresztelt elektromos járművét, az Afeelát ugyanaz az Unreal Engine 3D technológia fogja hajtani, amelyet a videojátékokban használnak. A Sony “a kategória legjobb filmjeit, játékait és zenéit” ígérte, bár kevés részletet árult el a Hondával közösen fejlesztett járműről.

“Az intelligens mobilitás megvalósításához folyamatos szoftverfrissítésekre és nagy teljesítményű számítástechnikára van szükség” – mondta Yasuhide Mizuno, a Sony Honda Mobility vezérigazgatója a kiállításon.

Maradtak kérdőjelek

Az autóipar jelenleg azzal küzd, hogy megoldást találjon olyan kérdésekre, hogy miként lehet ezeket az új funkciókat biztonságosan bevezetni, illetve ezek használatát a jármű működése közben az utasokra korlátozni.

A Tesla 2021-ben került a szabályozók figyelmének középpontjába, miután olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint az egyik funkció lehetővé tette, hogy a sofőrök az autók táblagépszerű érintőképernyőjén játszhassanak. A Tesla azóta elérhetetlenné tette a funkciót az autó mozgása közben.

Hilgenberg elmondta, hogy a Volkswagen olyan járműveket fejleszt, amelyek autópályán vagy forgalmi dugókban képesek önmagukat vezetni, ami több időt adhat a sofőröknek és az utasoknak videók megtekintésére vagy játékokra. De ezek a járművek olyan biztonsági rendszerekkel lesznek felszerelve, amelyek leállíthatják a játék- vagy videókijelzőket a vezető számára, ha a körülmények miatt az automatizált vezetés nem biztonságos – mondta.

A fogyasztók mégis igénylik ezeket a funkciókat, ezért a VW a CES-en partnerségeket keres.

“Egyes régiókban azt fogjuk látni, hogy az emberek azt mondják majd: ‘Nálatok nincs ilyen? Akkor nem veszem meg” – mondta Hilgenberg. “Azt fogjuk látni, hogy a tartalom, amelyet a szoftver által nyújtott funkciók biztosítanak, döntő tényező lesz a vásárlásnál” – tette hozzá.