Családi tragédia – a magyar közösség példaértékű összefogása Amerikában

Floridában, tragikus hirtelenséggel elhunyt magyar házaspár két árván maradt gyermekének azonnali megsegítését vállalta az amerikai magyar közösség – mondta lapunknak a floridai magyar közösség egyik tagja.

A március 17-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Papp házaspár ügyében folytatott nyomozás hivatalos eredménye még nem áll rendelkezésre. A floridai Altamonte Springsben két kiskorú gyermeket – egy 12 éves és egy 16 éves lányt – hagytak maguk után a szülők. A családnak nincsenek rokonai Amerikában. A jelenlegi pandémiás helyzetben hosszadalmasabban az ügyintézés, ugyanakkor a hatóságokkal szorosan együttműködve a nagymama megérkezése várható. Addig a lányok ideiglenesen egy amerikai baráti családhoz kerültek, biztonságos környezetben vannak.

A Papp család a magyar közösségben ismert, a tragikus események után több közvetlen barát és közép-floridai magyar szervezet (Mákvirágok Óvoda és Kisiskola-Orlando, Putnam Határok Nélkül Magyar Gyülekezet-Daytona Beach, HungarianHub, Hungarian American Social Club in Daytona Beach) is azonnal összefogott annak érdekében, hogy a gyermekek érzelmi komfortját biztosítsák, valamint azonnal elindítsák a gyűjtést a kiskorúak biztosabb jövőjének érdekében.

Elképesztő mértékű összefogás mutatkozott mind az amerikai, mind pedig az amerikai magyarok körében az egész Egyesült Államokban. Mintegy 48 óra leforgása alatt 2000(!) megosztást kapott és mintegy 30.000 dollárnyi adomány érkezett a GoFundMe felületen létrehozott kezdeményezésre. Szerte Amerikában számos magyar vállalkozás, magyar szervezet, Facebook közösség (pl. USA anyukák, Floridai Magyarok) is igazi motorjává vált a felhívásnak.

Sokan felajánlottak ételt, csomagküldeményt, valamint többen örökbefogadási ajánlatot, illetve nyaralási lehetőséget is kínáltak. Nagyobb adományt is biztosított több nagylelkű magánszemély, és egy amerikai magyar ügyvéd felajánlotta, hogy nem csak ingyenesen vállalja a jogi feladatokat, hanem még adományt is biztosít a lányok számára. A befolyt összeg főleg a jelenlegi felmerülő költségeket, valamint a lányok jövőjét kívánja átgondoltan fedezni, komoly és elismert szakemberek és közösségi vezetők bevonásával!

Jótékonysági koncert Miamiban

Nyári Bernadett hegedűvirtuóz nagyszabású jótékonysági online koncertet ad vasárnap, március 28-án Magyarországi idő szerint 19 órakor (Florida 13 óra, Kalifornia 10 óra) egy közös Istentiszteletet követően a Krisztus Magyar Egyháza-Miami, a Magyar Putnam Gyülekezet-Daytona Beach és Sarasota-i Magyar Keretyén Egyház és a HungarianHub szervezésében!

Hogyan tud segíteni?

A helyi magyar közösség tagjai magyarországi honfitársainkat is kérik, hogy támogassák lehetőség szerint a kislányok jövőjét. Elsősorban anyagi támogatással tudnak most a legtöbbet tenni.

Egyben tisztelettel kérnek mindenkit, hogy a család rokonait ne keressék, valamint NE találgassanak arról, hogy mi történt a szülőkkel, mert sem a lányok lelki állapotát, sem pedig a család többi tagját nem segíti érzelmileg ezekben a nehéz időkben!

ADAKOZNI itt lehet, a GoFundMe felületén.