Csaló SMS-ekre figyelmeztet az OTP

Csalók küldenek SMS-üzeneteket, látszólag az OTP nevében, így a bank azt kéri: senki ne kattintson az azokban szereplő linkekre.

A pénzintézet közölte: a csalások elkövetői egyre változatosabb és egyre nehezebben felismerhető módszereket találnak ki. Az SMS-ben megkísérelt csalások egy részének üzenete látszólag az OTP Bank nevében érkezik, és az abban szereplő link általában egy olyan hamis weboldalra vezet, amely hasonlít az OTP Bank internetbanki belépőfelületére. Ha ezen a weboldalon az ügyfél megadja bejelentkezési adatait, akkor azok azonnal a csalókhoz kerülnek, akik így hozzáférhetnek akár az áldozat bankszámlájához is.

Az OTP Bank biztosítja a biztonságos online bankolást, rendszerei működése során kialakítja a biztonságos környezetet és azt folyamatosan monitorozza a szolgáltatás és az ügyfelek tranzakcióinak biztonsága érdekében. A csalók az ügyfelek jóhiszeműségét, óvatlanságát használják ki. Gyakran önmaguk utalnak a csalók által megjelölt biztonsági számlára vagy adják meg a kártyaadataikat, illetve kattintanak hamis weboldalra navigáló linkre vagy töltenek le káros applikációkat, ezzel kiadva a tranzakció végrehajtásához szükséges banki adataikat az azokkal visszaélőknek.

Kiemelték: az OTP Bank folyamatosan vizsgálja az új elkövetési formákat, a bank monitoring rendszert üzemeltet, amely során a gyanús tranzakciókat kiszűri, és intézkedik az ügyfelek pénzeszközeinek megóvásáról.

Ezúton is felhívják a figyelmet arra, hogy az OTP Bank ismert belépési oldalait használják, ügyeljenek a webcímekre és ne adják meg adataikat a hirdetésekből megnyíló oldalakon. A bank nem kér PIN-kódot, bankkártya adatokat, nem kéri, hogy töltsenek le vagy telepítsenek ismeretlen forrású programokat saját eszközeikre (laptop, számítógép).

Kérik, hogy ne működjenek együtt a csalókkal ilyen kérések esetén és ne hagyják, hogy az eszközökhöz rajtuk kívül távolról más is hozzáférjen, banki tevékenységre hivatkozva.

A bankszövetséggel, és a hatóságokkal az együttműködés folyamatos, amellyel a bűncselekmények megelőzése a cél. Ha már valaki kiadta az adatait, és azok a csalók kezébe kerültek, akkor ezt haladéktalanul jelezni kell a bank felé. Minél hamarabb értesíti az ügyfél a bankját, annál nagyobb az esélye, hogy a még számlán lévő összeg megóvható. A bank munkatársai minden esetben azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket. Mindenképpen tegyenek rendőrségi feljelentést is – javasolja a bank.

Arra is kitértek, hogy senki ne kattintson e-mailen, SMS-ben vagy egyéb üzenetben érkező linkekre, mert azok szinte biztos, hogy hamis, az eredetire megtévesztésig hasonló weboldalra irányítják az ügyfeleket, és az ott megadott adatokkal már az elkövetők szabadon rendelkeznek az ügyfél számláján. Amennyiben valaki átutalást akar végrehajtani vagy online vásárolni, a bank azt javasolja, ne az internetes keresőbe gépelje be a bank honlapját, hanem közvetlenül a menüsorba.

Azt tanácsolják az ügyfeleknek, hogy ha bárki ismeretlen eredetű alkalmazás letöltését kéri tőlük, szakítsák meg a hívást. A csalók általában nem tudják a hívott fél nevét, ezért azt javasolják, kérdezzék meg, hogy kit hívtak és milyen ügyben. A csalók nem ismerik a számlaszámot, a bank viszont igen, így kérdezzék meg azt is a hívó féltől. A csalók nem ismerik a felhívott ügyfél számlaegyenlegét sem, a banki ügyintéző viszont ismeri, így is ellenőrizhető, hogy csalási kísérletről van-e szó, ebben az esetben is azt javasolja az OTP, hogy az ügyfél szakítsa meg a hívást.