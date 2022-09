Csúcsesélyen az euróövezet recessziója

Az euróövezet recessziójának kockázata 2020 júliusa óta a legmagasabb szintre emelkedett, mivel egyre nagyobb az aggodalom, hogy a téli energiahiány a gazdasági tevékenység visszaesését fogja okozni.

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok most 80%-ra teszik annak valószínűségét, hogy a következő 12 hónapban két egymást követő negyedévben is zsugorodás következik be, szemben a korábbi felmérés 60%-os valószínűségével. Németország, a blokk legnagyobb gazdasága, amely a leginkább ki van téve a gázszállítások visszafogásának, valószínűleg már ebben a negyedévben zsugorodni fog.

Az európai háztartások és vállalatok az energiaadagolás lehetőségére készülnek, miután Oroszország visszafogta a régióba irányuló gázszállításokat, és már most rekordmagas inflációs rátákkal és egyéb ellátási szűk keresztmetszetekkel küzdenek. Az üzleti felmérések azt jelzik, hogy az aktivitás július óta csökken, és a közeljövőben nem sok jele van a javulásnak.

Az infláció az év utolsó három hónapjában várhatóan 9,6%-on tetőzik, ami az Európai Központi Bank (EKB) által kitűzött cél közel ötszöröse. A válaszadók szerint 2024-ig nem közelíti meg a 2%-os célt.

Bár az EKB tisztviselői legfrissebb prognózisukban csak stagnálást, nem pedig zsugorodást jósoltak, egyre inkább megkongatták a vészharangot a régió növekedési és inflációs kilátásai miatt. Christine Lagarde elnök és kollégái a nagyobb kamatemeléseket az árnövekedés megfékezésére irányuló eltökéltségük jeleként indokolták, de a közgazdászok úgy vélik, hogy az ilyen lépések meghozatalára már nincs sok idejük.

A szakemberek most úgy látják, hogy az EKB februárig 2%-ra emeli – a jelenlegi 1,25%-ról – az irányadó kamatlábakat. Több mint felük 75 bázispontos emelést vár már a következő, októberi kamatdöntő ülésen.

Philip Lane vezető közgazdász a múlt héten azt mondta, hogy az EKB szokatlanul nagy mértékű kamatemelése ebben a hónapban “megfelelő” volt, ugyanakkor jelezte, hogy a jövőbeni lépések valószínűleg kisebbek lesznek. Más EKB-tisztviselők a Bloombergnek a legutóbbi döntés után azt mondták, hogy nem zárják ki a további 75 bázispontos emelést.