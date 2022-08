Dell: kiterjesztett valósággal a fenntartható szervizelésért

A Dell Technologies újabb lépést tett a termékek könnyű javíthatóságáért, a környezettudatosság jegyében.

Az amerikai IT cég bejelentette a világ első szervizeléshez tervezett AR alkalmazását, a Dell AR Assistant applikációt. A vállalat olyan ingyenes iOS-en és Androidon is elérhető alkalmazást fejlesztett, amely a kiterjesztett valóság alkalmazásával, lépésenként vezeti végig az ügyfeleket a Dell eszközök alkatrészeinek cseréjén. A Dell AR Assistant több mint 100 Dell számítógép és szerver szervizelési és javítási eljárásaihoz nyújt útmutatást a felhasználóknak, hét különböző nyelven. A vállalat jelenleg dolgozik azon, hogy a nyár végéig további 20 termékkel bővíthesse az alkalmazást.

A Dell Technologies célja, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára az eszközök egyszerű, önálló javítását, amennyiben az lehetséges. Hosszú távon pedig csökkenteni szeretnék az olyan problémák javítási idejét is, amelyeket egy kis segítséggel a felhasználók is képesek megoldani. Azok számára, akik nem szeretnék saját kezűleg végezni a javításokat, más javítási lehetőségeket is elérhetővé tesz a vállalat. Ezzel kapcsolatban további információ a Dell support oldalán található.



A Dell AR Assistant használatának alapja először a probléma megfelelő azonosítása, amelyet az alkatrészek megrendelése követ a műszaki támogatási csapat közreműködésével. A vállalat a még zökkenőmentesebb ügyfélélmény érdekében tervezi, hogy az alkatrészek online vásárlását is egyszerűbbé és gyorsabbá teszik.

A Dell termékek használati útmutatói és egyéb forrásai több mint egy évtizede elérhetők az interneten. Például a szoftverek, az illesztőprogramok, a BIOS, a firmware és az operációs rendszerek letöltései, valamint a biztonsági javítócsomagok. A Dell AR Assistant a korábbi útmutatók kibővítése, könnyen követhető és ügyfélbarát megoldás, amely bárhonnan elérhető. Az AR Assistant felhasználói az eszközeiket és a javításuk módját az okostelefon kamerájának használatával kevert valóságban (mixed reality) láthatják, a javítás alatt álló berendezésre rávetített információkkal. Az alkalmazás egyes megoldások esetében kiterjesztett klónozási technológiát is kínál, amely a kívánt területre klónozott szervert képes megjeleníteni, és teljes kőrű, 360 fokos, valósághű képet mutat.

A vállalat az új applikáció segítségével az ügyfelek számára lehetővé teszi a javíthatóságot, és segíthet meghosszabbítani a termékek élettartamát. A könnyű javíthatóság az ügyfelek és a környezet számára is előnyös. Azáltal, hogy a Dell könnyebben elérhetővé, cserélhetővé és újból felhasználhatóvá teszi az alkatrészeket, kevesebb erőforrást használnak, még több körforgásos anyag marad a folyamatban.

