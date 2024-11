Teszt: két apró de nagy tudású IT eszköz, nemcsak üzleti utazáshoz

Csak egészség legyen, meg wifi! – tartja a mai mondás. Jelezve, hogy az üzleti és a közösségi élethez már egyaránt kulcsfontosságú, hogy mindig kéznél legyenek azok az eszközök, amelyek a kényelmes, ugyanakkor hatékony kommunikációt támogatják. Ahogy azt a Rapoo dokkolós kompakt klaviatúrája és a Cudy utazó router teszi.

A prémium billentyűzeteiről és egereiről ismert Rapoo ezúttal egy igazi kuriózumot dobott piacra: az UCK-6001 egy olyan kompakt klaviatúra, amely dokkolót is tartalmaz.

Rapoo kompakt billentyűzet 8-in-1 dokkolóval

Asztali számítógép és notebook mellé egyaránt tökéletes választás ez a dokkolóval is felvértezett billentyűzet. A Rapoo UCK-6001 nagy előnye, hogy kompakt méretű, amit a gyártó numerikus részleg megspórolásán keresztül úgy ért el, hogy a fő egység teljes értékű, ami nemcsak a gombok száma, hanem mérete alapján is bátran kijelenthető. A kiosztás magyar, a klaviatúrával elérhető extrák közül pedig az F1-F12 gombokhoz rendelt multimédiás funkciókat érdemes kiemelni, amiket az Fn billentyűvel együtt lehet aktiválni.

A billentyűzet kialakítása roppant igényes, a fedlap és az alsó rész például fémből van, a chicletes (szigetes) kialakítású gombokra pedig tartós, lézeres gravírozással vitték fel a szimbólumokat, amelyek felszíne ugyan teljesen sík, de az ergonómia így is első osztályú. A gombok háttérvilágítást is kaptak, így a billentyűzet sötétben is nagyon jól használható.

Elsőre meglepő lehet ugyanakkor, hogy a csatlakozás vezetékes – ráadásul a vezeték nincs is integrálva, mint más modelleknél, az USB-C kábelt külön kell csatlakoztatni. Ennek oka az, hogy a klaviatúra nemcsak beviteli eszköz, hanem dokkoló is egyben, ezt a képességét pedig értelemszerűen csak akkor lehet kihasználni, ha közte és a PC/notebook között vezetékes a kapcsolat.

És, hogy miért hasznos a billentyűzetbe integrált dokkoló? Asztali gép esetén azért, mert a csatlakozókat könnyen elérhető közelségbe hozza, notebooknál pedig azért, mert a jellemzően szűkös port felhozatalt alaposan kibővíti. Merthogy a hátoldalán összesen három USB-C és két USB-A csatlakozót, egy HDMI 2.0 kimenetet (akár 4K@60fps), SD és microSD-kártyaolvasót, jobb oldalt pedig egy jack csatlakozót találunk. Valamennyi USB-csatlakozó 3.0 szabvány szerint, azaz akár 5 Gbps-os sebességgel tud működni. Az USB-A csatlakozók az elvárható módon használhatók, az USB-C dugaszok leosztása viszont kicsit trükkös. Mert miközben az egyik USB-C a számítógéppel való kapcsolattartása szolgál, a másik kettő közül az egyik amellett, hogy normál perifériák csatlakoztatására is alkalmas, egyúttal monitorcsatlakozóként is szolgál. A harmadik USB-C eszközöket nem, csak töltőket fogad, azokat viszont PD-szabvány szerint akár 100 wattos teljesítménnyel is. Ez pedig azért jó, mert így a billentyűzeten keresztül tölthető az a notebook is, amihez éppen csatlakozik. Természetesen az USB-A és USB-C csatlakozókba illesztett más eszközök töltése is működik, de esetükben be kell érni 7,5 wattos maximális teljesítménnyel.

A billentyűzet illesztőprogramok nélkül is használható a legtöbb operációs rendszer alatt (beleértve nemcsak a Windows és macOS rendszereket, hanem az Androidot, az iOS-t és a Chrome OS-t is). Mérete 296×128×13 mm, tömege pedig mindössze 364 gramm, így pedig a táskában szinte észrevehetetlenül megfér a notebook mellett! Arról pedig, hogy az apró eszköz ilyenkor sem fog összekarcolódni, a csomagolásban mellékelt puha tok gondoskodik.

Cudy utazó router: biztonságos profi mobil WiFi bárhol

Utazás során gyakori probléma, hogy az internetkapcsolatot hogyan osszuk meg a család tagjaival, vagy másokkal? Erre a kihívásra ad tökéletes megoldást a Cudy utazórouter, áthidalva azt a nehézséget ami elsősorban abból adódik, hogy az utazás során a folyamatos internetet jellemzően csak a telefonon tudjuk biztosítani, miközben szükség lenne rá a tableten és a notebookon is. Nem beszélve arról, hogy mivel a külföldi utazásnál a családban jellemzően csak egyvalakinek van értékelhető adatmennyisége, a többiek is rá támaszkodnának. A másik kihívás, ha olyan helyen járunk, ahol ugyan van helyi WiFi, de csak egy eszköz kapcsolódhat rá. Bármi is legyen a kiindulási állapot, a Cudy TR1200-as Travel Router biztosan nyújt megoldást a helyzetre.

Az apró eszköz első ránézésre egy hétköznapi WiFi routernek is tűnhet, azonban fontos eltérés az otthoni használatra szánt kütyükhöz képest az, hogy a TR1200 USB-C csatlakozón keresztül kapja a tápot, és mindössze 5 voltos feszültségről üzemel. Ez azt jelenti, hogy akár egy powerbankról is meghajtható – így pedig tényleg bárhol, a kert végében vagy a hegy tetején is munkára fogható. A készülék kétsávos WiFi-t támogat, és van rajta egy-egy 100 Mbps-os LAN és WAN csatlakozó is – ami ugyan nem túl gyors, de vegyük figyelembe, hogy egy szállodai net megosztásához többre nincs is igazán szükség. A router WiFi kapcsolatot és Ethernet kapcsolatot egyaránt képes megosztani WiFi-n, illetve vezetékes összeköttetésen keresztül is. Ide kapcsolódik egy fontos biztonsági megoldás is, amely a nyilvános hálózat és a privát hálózat adatforgalmát egy biztonsági réteggel szigeteli el egymástól.

A routerbe 128 MB RAM került, amely egyszerre akár 20 eszköz kényelmes kiszolgálását is lehetővé teszi – de a sok memória az olyan extra szolgáltatások esetében is jól jön, mint például a VPN. Merthogy a router 50-nél is több VPN-szolgáltatással kompatibilis, így nemcsak arra képes, hogy az összes eszközünket kieressze az internetre, hanem arra is, hogy közben azok biztonságáról is gondoskodjék. Vagy alternatívaképpen a VPN akár arra is használható, hogy a munkahelyi hálózatra csatlakozzunk be vele a világ legtávolabbi pontjáról.

A router hátoldalán egy USB-port is található, az ide csatlakoztatott adattároló (legyen az pendrive vagy külső meghajtó), szintén megosztható a hálózatra csatlakozó eszközökkel; azaz a router tulajdonképpen egy alapszintű NAS funkcionalitását is ellátja. Ez pedig azért jó, mert egyszerre akár többen is tudnak filmet nézni ugyanarról az adathordozóról, illetve este a nap közben készült fotókról mindenki elkészítheti a biztonsági mentését is. A router nemcsak webes kezelőfelületen, hanem mobil alkalmazás segítségével is konfigurálható, ami főleg a kezdők számára könnyíti meg a beállítások módosítását.

Címlapkép:Freepik

Kocsis Erika