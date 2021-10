Drágaság. Csak reklámokkal a márkaépítés aligha lehet sikeres

A Facebook októberi, váratlan leállása ugyan néhány órára kétségbeesésbe kergette a világot, de semmilyen hosszútávú változást nem generál az internethasználatban. Továbbra is a Facebook és a Google, valamint az olyan iparági gigaszereplők, mint a booking.com viszi Magyarországon is a forgalom és a reklámbevételek legnagyobb részét – állítja Demjanovics Nebojsa az egyik legismertebb online marketing szakember, a Resend Agency ügyvezetője.

Az online marketing szakember szerint, tovább folytatódik az elmúlt évtizedben már megszokottá vált tendencia az, hogy az online óriások még tovább erősödnek. Mellettük a legnagyobb magyarországi szereplőknek legfeljebb marginális szerepet juthat. De nemcsak Magyarországon nincs és nem is látszik olyan új, tőkeerős cég, amely a fennálló erőviszonyokat bármilyen mértékben képes lenne átrendezni. Európára is igaz, hogy a legnagyobb helyi szereplők csak minimális piaci részesdést tudnak elérni. Hiába volt már próbálkozás például egy francia kereső beindítására, nem sokáig lehetett hallani róla.

– Ez a realitás. A szakmai véleményem, hogy ez a dominancia még durvább lesz a következő években. Persze törvényileg meg lehet tiltani ezt, vagy azt, de ahogy a hazai és a nemzetközi példák – mondjuk az internetes szerencsejátékok terén -, mutatják, hosszútávon ezzel nem lehet sok eredményt elérni. Így annak ellenére, hogy már 25 éve ezen a piacon dolgozom, kicsit már én is elkezdtem félni és az adatvédelem terén átállni a fogyasztói oldalra. A gyermekeimet, akik még kicsik, is úgy nevelem, hogy megértsék az online világban rejlő veszélyeket. Mert a jövő generációját már nem lehet letiltani az internetről, hiszen mindannyian rendelkeznek mobiltelefonal és például az NRC piackutató céget adatai szerint az internet felhasználók, kétharmada mobilon internetezik.

A legújabb tendenciákat elemezve Demjanovics Nebojsa hozzáteszi: a lakosság száma és a tőkerő miatt globálisan, egyedül a kínai tech óriások képesek megbontani a jelenlegi piaci erőviszonyokat. Erre példa a TikTok, amely egy új plaformot megnyitva tudott egyenrangúvá válni az online világ nagyágyúival. A kínai cégekben rejlő potenciál más tekintetben is érződik már a piacon.

– Amikor tíz éve még a Vateránál dolgoztam, a jövőbeni válságkezelés arról szólt, mi lesz, ha az Amazon megjelenik a magyar piacon. Azóta ugyan a cég már közelebb ért hozzánk azzal, hogy a csehországi logisztikai központját átadta, de mivel Magyarország marginális számára, Nyugat-Európával szemben, ahol letarolta a piacot, mifelénk még nem különösebben ambicionálta a megjelenést. Ugyanakkor, amíg egy évtizede még az amerikai gigász esetleges piacra lépése jelentett veszélyt, a hazai online kereskedelmi piac meghatározó szereplői ma már a kínai Alibabától tartanak leginkább. A piaci erőviszonyok alakulása, az új szereplők előretörési esélye szempontjából az is fontos változás, hogy az online világban folyamatosan emelkednek a hirdetési tarifák- mondta Demjanovics Nebojsa.

– Én az ügynökségemmel a saját platformokra alapuló, úgynevezett inbound marketing stratégiát követem és ezt javaslom az ügyfeleinknek is – folytatta. Ez arról szól, hogy erős tartalommal saját honlapot kell készíteni, rendszeresen frissített saját blogot kell indítani és a kulcsfontosságú adatbázis építés miatt a rendszeres, saját hírlevél is elengedhetetlen. Már csak azért is, mert például a Facebook ma már annyira telített, hogy százból csak a rendkívül szerény, 4-5 százalékos elérés a realitás.

A szakember szerint emellett természetesen meg kell jelenni a nagy keresőkben is, hogy ott bárki rátaláljon a cégre, aki a nevére, vagy a hozzá kötődő témára keres rá. Ugyanakkor az olyan nagy felületeken, mint a Facebook és a Google, a márkaépítés mellett, de csak az olyan típusú kampányokkal gazdaságos jelentkezni, amelyek az adatbázis építést is szolgálják és közben a saját felülethez is kötik a felhasználókat. Mert e nélkül az adott vállalkozás nem tud saját ügyfélbázist építeni ahol száz százalékban maga képes kontrolálni a kommunikációt.

– Mi ezt a kommunikációs megoldást alkalmazzuk tíz országban és a marketing automatizálást használjuk arra, hogy minél több tartalmat tudjunk közvetíteni, irányítani, jobbá tenni, konverziókat növelni. Néha, amikor szükséges, reklámokkal is igyekszünk megerősíteni az elérést, de ilyenkor is szem előtt tartjuk azt, hogy csak reklámokkal, még egy közép-nagy szereplő sem bírná anyagilag véghezvinni a sikeres márkaépítést.

Damjanovics Nebojsa tapasztalatai szerint a pandémia idején az elektronikus kereskedelem rendkívül jó eredményeket hozott azoknak, akik már korábban megjelentek az online piacon, míg azokat is az internet felé terelte, akik korábban csak a fizikai üzletekben hittek. A távolságtartás az üzleti életben is felerősítette az online kapcsolattartást, aminek a legnagyobb nyertese itt is egy kínai cég, a Zoom lett. Amely ingyenességével, könnyű kezelhetőségével olyan, a nagyvállalati piacon évtizedek óta vezető szerepet betöltő – és drágán dolgozó – cégeket szorított háttérbe, mint a Webex, a Life Stream, Go to Webinar.

– A pandémia idején a legnagyobb kihívást az jelentette a cégek számára, hogy a fizikai találkozásokon alapuló úgynevezett offline eseményeket és az ügyfélszerzést is az online térbe kellett áthelyezni. Majdnem mindenki tisztában volt már azzal, hogy erre megvannak a megfelelő csatornák, de sokak számára még ma is jelentős kihívást jelentett az online kapcsolattartásra és főként az internetes kapcsolaton keresztül történő meggyőzésre való átállás. Szerencsére azonban már ismét lehetséges a személyes találkozásra épülő konferenciák megtartása, de azt tapasztalom, hogy ezzel kapcsolatban még nagy a kivárás és a bizonytalanság – tette hozzá a szakember.

Aki azt tapasztalja, hogy a cégek marketing költségeinek tervezését is a bizonytalanság hatja át. Emiatt pedig a többség a megszokottnál kisebb összegekkel és legfeljebb néhány hónapra előre tervez, megtartva a B tervet is, amit akkor léptet életbe, ha a pandémiás helyzet rosszabbra fordulna.

Érsek M. Zoltán