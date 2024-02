Duplázott és nemzetközi brandekkel erősít a magyar szállodaüzemeltető

Megduplázta árbevételét 2023-ban a Hotel & More Group független szállodaüzemeltető, mely cégcsoport a következő években nemzetközi hotel brandekkel is erősít. Klemm Balázs tulajdonos-vezérigazgató úgy látja, hogy a kiemelkedően sok, összesen hét idei hosszú hétvégének is köszönhetően, rendkívül jó évük lehet a hazai szállodáknak 2024-ben.

A Hotel & More 2023-ban úgy duplázta meg az árbevételét 7.4 milliárdra, hogy közben a portfoliójába tartozó szállodák és rendezvényhelyszínek száma 2022-ról 2023-ra kevesebb mint 15 százalékkal nőtt. Klemm Balázs, a cégcsoport tulajdonos-vezérigazgatója szerint az általuk elért árbevétel növekedés két fő okra vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy az idegenforgalomban rejlő potenciált látva, egyre több olyan befektető jelenik meg a szállodai piacon, akik profi szakemberekre akarják bízni a hotelek üzemeltetését. Másrészt arra, hogy a Hotel & More Group a korábbi évtizedek tapasztalataira építve erős értékesítési tevékenységet folytat és fenntartható, valamint költséghatékony működésre helyezi a hangsúlyt.

„Az elmúlt években az ismert nehezített gazdasági körülmények – legyen az a Covid, az energiaválság vagy a megemelkedett infláció – ellenére rendkívül magas árbevételt értünk el, ami annak köszönhető, hogy képesek voltunk az állandó változó körülményekhez sikeresen alkalmazkodó üzemelési szisztémát kialakítanunk. Ez az eredményesség is közrejátszott abban, hogy Erdélyben, Szatmárnémetiben található egykori Pannónia Szálló, a felújítását követően, 2025-től az InterContinental Hotels & Resorts neves nemzetközi szállodalánc Hotel Indigo nevű márkája alatt fog működni a cégcsoportunk üzemeltetésében, miközben Magyarországon is lesznek olyan szállodáink, amelyek nemzetközi brandekhez tartoznak majd” – fejti ki a cégvezető.

A több mint 500 alkalmazottat foglalkoztató Hotel and More Group, Magyarország mellett Székelyföldön, Szlovéniában és Horvátországban van jelen. Miközben 2024 januárjában az esztergomi Bellevue Konferencia és Wellness Hotellel bővült a portfoliójuk, a tervek szerint idén még további szállodák és rendezvényhelyszínek is csatlakoznak a cégcsoporthoz.

Klemm Balázs szerint a megváltozott utazási szokásokhoz igazodó legnagyobb kihívás most az, hogy a vendégek körében nagyon jellemzővé vált az utolsó pillanatban tett szobafoglalás, ami komoly alkalmazkodó képességet követel a szállodáktól. Kiemelten fontos feladatnak látja a jó szakemberek megtartása mellett a munkavállalók folyamatos szakmai képzését a kimagasló vendégélmény elérése érdekében, továbbá komoly energiát fordítanak az online értékesítés, valamint a Hotel & More Hűségprogram folyamatos fejlesztésére is.

„Az infláció csökkenésének hatására a tavalyinál lényegesen kisebb áremelésre lehet számítani, miközben az előfoglalások alapján az is látszik, hogy a főszezon mellett az utazók már a hosszú tavaszi hétvégékre is megkezdték az előfoglalásokat. Ami azért is bölcs döntés, mert a kiemelt időszakokra 2024-ben is egyértelműen teltházakat várunk” – tette hozzá Klemm Balázs a cégcsoport vezérigazgatója.