EG.5: már támad az új Covid-variáns

Miközben sokan hajlamosak voltak abba az illúzióba ringatni magukat, hogy a covid a múlté, a szakemberek folyamatosan figyelmeztettek arra, hogy a vírus nem tűnt teljesen el, amit az is mutat, hogy hazánkban is rendre akadnak Covid-fertőzöttek. De ami még enné is rosszabb, a közelmúltban megjelent a covid legújabb mutációja az EG.5, vagyis az Eris.

Miközben a Covid-fertőzések és a kórházi kezelések száma nő az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában, az egészségügyi tisztviselők az EG.5 “Eris” koronavírusra hívják fel a figyelmet, amely az eredetileg 2021 novemberében megjelent Omicron mutáns egy újabb alváltozata. A Reuters írása szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az EG.5-öt , amelyet egyesek “Eris” becenévvel illetnek, az “érdekes variánsok” közé sorolta, jelezve, hogy erre a variánsra jobban oda kell figyelni, mint másokra, mert olyan mutációt jelent, ami súlyos fertőzéseket okozhat.

Ennek ellenére a WHO szerint jelenleg úgy tűnik, hogy az EG.5 sem jelent nagyobb veszélyt a közegészségügyre, mint a többi változat, és “nincs bizonyíték arra, hogy a betegség súlyossága az EG.5-tel közvetlenül összefüggésbe hozható”. A WHO szerint augusztus 8-ig több mint 50 országban találtak EG.5-öt.

Ez a leggyakoribb és leggyorsabban növekvő COVID-19 alváltozat az Egyesült Államokban, amely a CDC (Betegségellenőrzési és -megelőzési központ) becslése szerint a jelenlegi COVID-esetek körülbelül 17%-áért felelős. Miközben a CDC adatai szerint a COVID-19-hez kapcsolódó kórházi kezelések száma már több mint 40 százalékkal alacsonyabb az idei, júniusi mélyponthoz képest, emellett több mint 90 százalékkal a 2022. januári Omicron-járvány idején elért csúcsérték alatt marad.

Fontos fejlemény, hogy a Pfizer/BioNTech, a Moderna és a Novavax egyaránt elkészítette

oltóanyagainak új verzióit, amelyeket úgy frissítettek, hogy az Omicron egy másik alvonalát – XBB.1.5-öt – célozzák meg, amely a vírus különböző, a világban jelenlévő törzseihez hasonló. Az XBB.1.5 2022 végén jelent meg, és a CDC becslései szerint augusztus 5-én még mindig a fertőzések több mint 10 százalékáért volt felelős.

A CDC igazgatója, Dr. Mandy Cohen egy nemrégiben adott interjúban elmondta, hogy az új vakcinák szeptember végére vállnak széles körben elérhetővé az Egyesült Államokban. A szakember az Eris variáns kapcsán konkrétumot nem említve kifejtette: a vírusok mutánsai még mindig érzékenyek a vakcinákra és a gyógyszerekre.

Érsek M. Zoltán