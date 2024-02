Építőipari iránytű segít az otthonteremtéshez

Újház Építőipari Trendmonitort indít az Újház Zrt. saját vállalati adatgyűjtésére épülő elemzése, mely a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti Bank és az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóságának iparági és lakossági felmérésének aggregált eredményeivel egészül ki.

A havi rendszerességgel megjelenő specifikus ágazati mutató lehetőséget kínál a szakpolitika, a lakosság, a családok és a beruházók számára, hogy értesüljenek az építőipar teljesítményét esetlegesen visszafogó tényezőkről is. A Trendmonitor segítségével többek között azt is megtudhatjuk, hogy a magasépítési ágazat üzleti bizalmi szintje a pandémia miatti korlátozások 2021 tavaszán történt fokozatos kivezetésének hatására megélénkült, amely a gazdaság, és ezen belül az építőipar üzleti hangulatára is kedvező hatást gyakorolt. A lakosság hosszútávú anyagi várakozása a kelet-európai konfliktus kirobbanása előtt, 2022 februárjában érte el a csúcspontját 71 ponttal. Ennek megismétléséhez többek között a lakásfelújítás állami támogatásának megújítása és tartósan hat százalék alatti átlagos lakáshitelköltés-mutatóra lenne szükség.

Mindig is úttörő szerepet töltöttünk be a piacon, most sem teszünk másként

„Kiterjedt kereskedelmi hálózatunknak köszönhetően az ország teljes területéről vannak az építőanyagok eladására és keresletére vonatkozóan adataink, ami egyedülálló lehetőséget teremt, hogy mélyebben megértsük a magasépítési ágazat, ezen belül a lakásépítési szektor aktuális helyzetét, továbbá hozzájáruljunk az iparágat érintő jövőbeli prognózisok megfogalmazásához. Az Újház Építőipari Trendmonitort azzal a céllal hoztuk létre, hogy hálózatunk a kutatási anyagokat a piacról kapott naprakész impulzusaival kiegészítse, ezáltal a szélesebb közvélemény, az iparág szereplői is átfogóbb képet kaphassanak a szektort érintő folyamatokról, nehézségekről” – mondta el dr. Rázsóné Szórády Csilla, az Újház Zrt. vezérigazgatója.

30 különböző indikátor, 5 önálló alindex

Az indexképzés folyamata során a vállalat és a módszertant kidolgozó Marketing Resolution Kft. összesen 30 különböző indikátorból 5 önálló alindexet hozott létre, amelyek a magasépítési ágazat üzleti bizalmi szintjét, a lakosság hosszútávú anyagi várakozását, a lakásépítést meghatározó gazdasági környezet állapotát (egyaránt figyelembe véve a kereslet és kínálat oldalt), valamint a lakásépítés aktuális és közelmúltbeli teljesítményét hivatottak meghatározni. A fő index kiszámítása az öt alindex átlagolásával történik. A mutatószámok átfogó képet adnak a lakásépítési piac működését befolyásoló főbb tényezőkről, az elmúlt három évet meghatározó ágazati trendekről, valamint az építőipar várható alakulásáról.

A főindex csúcspontja

A főindexből kiolvasható, hogy az elmúlt három évet megvizsgálva 2022 februárjában érte el legutóbbi csúcspontját 62 ponttal, több kulcstényező együttes pozitív hatásának köszönhetően. Ebben az időszakban még elérhető volt az otthonfelújítási támogatás, és a lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség-mutatója nagyon kedvező szinten, 5% körül vagy az alatt állt. További fontos tényező, hogy az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest 43%-kal volt magasabb. A 2022-es tavaszi enyhe csökkenést követően jelentős visszaesés történt, amelyet a 2023. március-áprilisban bekövetkező mélypont követett 39 ponttal. A 2023 második felében zajlott enyhe növekedés hátterében elsősorban a lakosság pénzügyi helyzetének javulása és a keresleti igény kisebb mértékű emelkedése állt, amely azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy dinamizálja az építőipart. Ahhoz, hogy a lakásépítési szektor újra a 2022 februári csúcshoz közelítsen, a fogyasztói bizalom erősödésére, az újlakás-piac bővülésére, a lakásfelújítás állami támogatásának megújítására és tartósan 6% alatti átlagos lakáshitelköltség-mutatóra lenne szükség.

2024: új pályára állhat a lakáshitelpiac?

Január 1-től az új lakossági lakáscélú hitelszerződések esetében az önkéntes kamatplafon mértéke 7,3%-ra csökkent. Emellett a mérséklődő infláció is hozzájárul a kedvező folyamathoz, ezáltal a kamatszint január elején már több bank esetében 7% alatti sávba került. Reális forgatókönyv, hogy a kamatok még 2024 első negyedévében 6% körüli értékre csökkenek, így a lakáshitel-állomány a múlt évhez képest akár a duplájára is emelkedhet.

A januártól bevezetett otthonteremtési támogatások és a kedvező hitelkamatok megfelelő alapot teremtenek a pozitív irányú változáshoz, azonban egyelőre kérdéses, hogy mindez önmagában elegendő lesz-e az építőipari szektor tartós növekedésének megindulásához.

Az Újház Építőipari Trendmonitor első, 2021-2023-as időszakra visszatekintő kiadványa és a jövőben minden hónap utolsó hetében megjelenő kimutatások az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://ujhaz.hu/vallalati-menu/trendmonitor

