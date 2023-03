Épületvillamossági kerekasztal: a fenntarthatóság lehetőséget is teremt

A fejlesztést tekintve a környezetileg fenntartható megoldásokra fókuszálnak és 2023-ra a fontos felvevőpiacnak számító építőipar nehézségei ellenére is növekedéssel számolnak az épületvillamossági piac meghatározó szereplői – derült ki egy, a közelmúltban lezajlott kerekasztal-beszélgetésen elhangzottak szerint.

A Covid alatt az volt a legnehezebb időszak, amikor az üzletek átmeneti bezárásra kényszerültek és eközben a már korábban megrendelt, illetve legyártott áruk folyamatosan érkeztek hozzánk a raktárba. Baksa Kálmán, a lakossági lámpák piacvezetőjének számító Rábalux cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa ennek kapcsán elmondta: jóleső érzés, hogy az élet azóta már visszaigazolta, hogy egy ilyen krízishelyzetből csak a kockázatvállalás és az előremenekülés jelentheti az egyetlen kiutat. Cégüknél a termékfejlesztés fókuszában a piac igényeihez igazodva továbbra is a dizájn áll, de emellett az is egyre fontosabb, hogy a kisebb energiafelhasználás mellett egyre nagyobb fényerővel rendelkezzenek a lámpák. A Rábalux az idei évet jellemző többféle kockázat felsorolása – például a lakossági beruházások terén már érezhető lassulás – ellenére is növekedéssel tervez a 2023-ra.

A kerekasztal házigazdája, az épületvillamossági piac egyik meghatározó kereskedelmi hálózatát működtető Mentavill ügyvezető igazgatója, Mentes Zsolt arról beszélt, hogy miközben cégük 2022-ben kétszámjegyű forgalomnövekedést ért el, ebben az infláció okozta általános áremelkedésnek is nagy szerepe volt. A szakember ugyanakkor biztatónak nevezte, hogy ez a forgalom-emelkedés nem elsősorban az új üzletek nyitásából ered, hanem a meglévő szaküzletek teljesítménynövekedésének is köszönhető. A cégvezető szerint ugyanakkor idén, az építőipar teljesítményének visszaesése egyértelmű kockázatokat rejt, amivel kapcsolatban Mentes Zsolt abban bízik, hogy az ágazatnak kisebb nehézséggel kell szembenéznie, mint amilyennek az az év elején tűnik. A Mentavill az idei évre a többféle bizonytalansági tényező ellenére is ambíciózus terveket fogalmazott meg, amiben annak is szerepe van, hogy a velük kapcsolatban álló mesteremberek az ország különböző pontján is optimisták. Amiben a lehetőségeket tekintve annak is szerepe van, hogy a magyar lakásállomány jórésze az energiahatékonyság tekintetében felújításra szorul és emellett az elektromos mobilitás elterjedéséhez kötődően az otthoni elektromos töltők felszerelése is további piaci lehetőségeket teremt.

Mikus György, a Legrand kereskedelmi igazgatója kifejtette: az elmúlt időszak náluk egészen másfajta kihívásokat rejtett a belföldi értékesítésében, illetve Szentesen, ahol az elsősorban exportra termelő gyáruk üzemel. Abban az időben, amikor a távol-keleti beszállítói csúszások által generált alapanyaghiány őket is elérte, az egyik legnagyobb kihívás a valós készletigények megállapítása és kielégítése volt, ugyanis a Covid miatt összeomló ellátási láncok miatt a megrendelők többsége biztonságra törekedve, azonnal jelentős raktárkészleteket akart felhalmozni. A Legrandtól a jelenlegi helyzetben, az ukrajnai háború is állandó rugalmasságot követel, mert az Oroszország elleni kibővülő szankciók miatt folyamatosan át kell alakítaniuk a termelést, követve azt, hogy az orosz piacra egyre kevesebb termék exportját engedélyezi az Európai Unió.

A szakember azt is elmondta, hogy a Covid időszaka a digitalizációhoz kötődő fejlesztések fontosságát is felerősítette. Korábban is voltak olyan eszközeik, amelyek az internethez csatlakozva működtek, de ma már az olyan, mesterséges intelligencia alapú, algoritmusokat is használó, legmodernebb technológiai szinten álló termékek jelentek meg a kínálatunkban, amelyek többek között az arcfelismerés révén is hozzáadott értéket jelentenek a lakossági, valamint az ipari felhasználók számára.

A cégek közötti kereskedelemben (B2B) tevékenykedő német OBO Bettermann életében a Covid időszakában az teremtett jelentős előnyt, hogy a családi vállalat már sok kihívást átélt tulajdonosa, a költségcsökkentésre hivatkozó szakértői vélemények ellenére is ragaszkodott a többhavi alapanyagkészlet fenntartásához. Ezáltal pedig a forgalom fellendülésének időszakában gyorsan tudtak reagálni a megnövekedett igényekre. Garai János, a villamossági szerelési anyagok magyarországi értékesítésével foglalkozó cég ügyvezető igazgatója kifejtette: 2021-ben 33, 2022-ben 21 százalékos forgalomemelkedést értek el, amiben az év közi jelentős alapanyag áremelkedések és a forint gyengülését lekövető áremelés is szerepet játszott.

A Covid időszakát és az ukrajnai háború kapcsán kialakult helyzetet tekintve Kovács Attila, a Schneider Electric operatív kereskedelmi igazgatója kiemelte: a legfontosabb, hogy hogyan és milyen hozzáállással tekintünk ezekre a kihívásokra. Változási és változtatási lehetőségként, hogy folyamatainkat, termékeinket, szolgáltatásainkat tovább fejlesszük, vagy kényszerként éljük meg őket. A Schneider Electric-nél minden változtatásra lehetőségként tekintenek: a fejlődés, az alkalmazkodás, a tökéletesedés zálogaként. Így például a Covid hosszú távú hatásaira reagálva – a korábbi startégiaváltáshoz is kapcsolódva – náluk már évekkel ezelőtt elindult az a folyamat, ami az ellátási láncok lerövidítését célozza. Ennek része az a program is, amellyel új beszállítóknak biztosítanak lehetőséget Magyarországról, illetve kelet-közép-európai régióból.

A Weidmüller az építőipari szakemberhiányra is válaszként fejlesztette ki azt a megoldást, ami rendkívüli módon meggyorsítja a tervezés és különösen szerelés folyamatát: a Snap In sorkapocs család bekötése a valóságban is másodpercekben mérhető. Kerekes Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója elmondta: ugyan még nem érzékelik az építőipar teljesítményének visszaesését, de a szakemberektől érkező visszajelzések szerint némi konszolidáció nem is okozna kárt az elmúlt években túlfeszített tervezői és kivitelezői piacon. Az érdekes inkább az, hogy ez az építőipari visszaesés mekkora mértékű és milyen időtartamú lehet, valamint számítani lehet-e a növekedést stimuláló kormányzati tervekre.

A fejlesztések kapcsán Mikus György a Legrand nevében arról számolt be, hogy az energiahatékonysághoz kötődő termékfejlesztési irány a meghatározó, de az újrahasznosítható, a termelésben visszadolgozható alapanyagok és csomagolás használata is fókuszba került. A vállalat már csak azért is kétszámjegyű növekedéssel számol 2023-ra, mert a Legrand a klasszikus kapcsolók mellett ma már az okoseszközöktől az elektromos autótöltőn át az iparban alkalmazott villamossági megoldásokig rendkívül sokféle, az energiahatékonysághoz és energiamenedzsmenthez is kötődő termékpalettával rendelkezik. Ezek pedig újabb lehetőséget teremtenek azzal, hogy piaci felfuttatásukra eddig kisebb fókusz került.

Az OBO Bettermann újdonságként, az első otthoni – teljes mértékig magyar fejlesztésű és gyártású -, elektromos autótöltőjével, valamint a munkaerőhiányt enyhítő robotizációhoz kapcsolódóan kifejlesztett úgynevezett járható kábelcsatorna rendszer jelentkezik a piacon. Garai János szerint a harmadik fejlesztési irány a szolártechnológiához kötődik, ahol egy napelemes tartórendszerrel lépnek a piacra, ahol 2023-ban nem számol jelentős mennyiségi növekedéssel, inkább a szinten tartást célozza meg a társaság.

Kovács Attila, a Schneider Electric operatív kereskedelmi igazgatója úgy látja, hogy a mostani időszakban több olyan meghatározó megatrend is jelentős hatással lesz a világra és a gazdaságra, amely komoly üzleti lehetőségeket ígér. 2023 legfontosabb kérdése az, hogy miként lehet a rendelkezésünkre álló energiát a lehető leghatékonyabban felhasználni. Mivel a korábban elérhető, megfizethető és stabil enerigaellátást felváltotta a kevésbé megbízható és bizonytalan ellátás, az energiapazarlás visszaszorítása fontosabb lesz, mint valaha. Cégük ezért azzal támogatja partnereit és ügyfeleit, hogy elérhetővé teszi számukra az igényeiknek leginkább megfelelő megoldásokat és eszközöket, illetve tudást ad nekik ahhoz, hogy az energiafelhasználásukat optimalizálják. Emellett azzal is számolnak, hogy a kormány szignifikáns összeget fog a gazdaságba invesztálni, illetve a napenergia kapcsán érzékelhető pozitív elmozdulás is további üzleti lehetőségeket teremt.

Mivel Kerekes Zoltán szerint a Weidmüller már évtizedek óta foglalkozik a termeléshez kapcsolódó energiafelhasználás optimalizálásával, a cégvezető most nagy lehetőséget lát abban, hogy most a gazdaság minden ágazatában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a fenntarthatóság. Ehhez kötődően – például az önellátó, szigetszerű energiatermelés elterjedését is támogatva – több új fejlesztéssel jelentkeztek a piacon, ahol az elektromos autótöltők terén is új fejlesztésű termékeket vezetett be a 2023-ban Magyarországon – euróban számolva – 10 százalék körüli növekedést tervező cég.

