Erős zárás az európai tőzsdéken

Pozitív kezdés után indexemelkedéssel fejezték be a hétfői kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

A páneurópai STOXX 600 index 0,75 százalékos, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,81 százalékos erősödéssel fejezte be a hétfői kereskedést. Londonban az FTSE 100 index 0,88 százalékkal végzett magasabban, a frankfurti DAX 0,73 százalékkal erősödött zárásra, a CAC 40 pedig Párizsban 0,60 százalékos nyereséget ért el. Milánóban 1,44 százalékos, Madridban 0,90 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a hétfői tőzsdenap.

A piacok fontos makrogazdasági adatokra készülnek a héten, egyebek között a frissített euróövezeti GDP-adatokra, valamint az amerikai és brit inflációs adatokra. Emellett a tőzsdei befektetők szoros figyelemmel követik a főbb központi bankok tisztviselőinek beszédeit, hogy betekintést nyerjenek a lehetséges jövőbeni monetáris politikai lépésekbe. Christine Lagarde, az EKB elnöke a múlt héten jelezte, hogy a kamatlábak “még néhány negyedévig” szigorú monetáris politikát tükröznek majd.

A Moody’s amerikai államadós-besorolás kilátására adott leminősítése felett pedig úgy tűnik a piacok átsiklottak, mivel valószínűleg már korábban beárazták a lépést.

Hétfőn az olajár erősödéssel reagált az OPEC megállapítására, hogy a globális növekedés lendületével szemben felmerült aggodalmak ellenére is “erősek” az olajpiaci fundamentumok. A szervezet az olaj világpiaci árának közelmúltbeli esését pénzpiaci spekulációnak tulajdonította. A globális növekedési trendet és az olajpiac “egészséges” állapotát alapul véve az OPEC havi jelentésében kissé meg is emelte, napi 2,46 millió hordóra a 2023-as globális olajkereslet-növekedési előrejelzését. A jelentés egyúttal megállapította, hogy októberben Irán, Angola és Nigéria hozzájárulásának köszönhetően nőtt az OPEC olajtermelése annak ellenére is, hogy szervezet legnagyobb termelője, Szaúd-Arábia önkéntesen korlátozta a termelését. Szaúd-Arábiához hasonlóan az OPEC-en kívüli legnagyobb termelő, Oroszország is korlátozta az év végéig olajtermelését. A szaúdiak napi egymillió, az oroszok napi 300 ezer hordóval.

Az európai kereskedési idő végén a nemzetközi kereskedelemben az amerikai WTI nyersolaj ára 1,15 százalékkal állt magasabban 78,06 dolláron, a Brent ára pedig 82,38 dolláron 1,17 százalék emelkedéssel.

Az arany ára az erősödő dollár nyomása alatt a múlt héten elszenvedett 3 százalékos csökkenéssel elért három heti mélypontról korrigált felfelé hétfőn: az európai piacok zárásakor 0,24 százalékkal állt magasabban a spot jegyzés, unciánként 1942,93 dolláron. A dollárindex 105,67 ponton áll 0,18 százalékos csökkenéssel, az eurót 0,13 százalékkal jegyzik erősebben, 1,0695 dolláron.