Erősödött a júliusi beszerzésimenedzser-index is

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított júliusi értéke 55,6-ra emelkedett a júniusi 55,0 pontról. Eszerint a válaszadók az előző hónaphoz képest negyedik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be – közölte hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Az idei érték felülmúlja a 52,6 pontos hosszú távú júliusi átlagot és meghaladja az elmúlt három év 51,0 pontos átlagát.

A részindexek között az új rendelések mennyisége és a termelési mennyiség továbbra is dinamikus emelkedést mutat, a vásárolt készletek mennyisége szinte megtartotta múlt havi erős növekedési ütemét, és a foglalkoztatottság alindexe is csak minimálisan vesztett az emelkedés üteméből. A szállítási átfutási idő értéke – újabb csökkenés mellett – továbbra is rendkívül alacsony értéken maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, ami a globális ellátási láncok működésében érzékelhető problémákra utal.

A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

A foglalkoztatottsági index értéke 50,0 pont fölött maradt júliusban, ami növekedésre utal. A mutató minimálisan kisebb lett júniushoz képest, ugyanakkor átlag feletti értéknek tekinthető, valamint a hetedik legnagyobb júliusinak.

A termelési mennyiség indexe minimálisan csökkent júniusi értékéhez képest, de 50,0 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi. A mostani érték átlag feletti, 1995 óta egyszer volt magasabb az index értéke júliusban.

Az új rendelések indexe emelkedett, és 50,0 pont fölött maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag felettinek tekinthető 1995 óta, eddig egyszer sem mért magasabb júliusi értéket az MLBKT.

A júliusi szállítási átfutási idő hosszabb lett júniushoz képest, és az ütem ismét erősödött. Az index értéke 2020-ban is majdnem végig erősen 50,0 pont alatt volt. A korábbi júliusi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb.

A vásárolt készletek indexe harmadik alkalommal bővült, a júniusinál alig gyengébben. Az idei júliusi indexérték a legnagyobb júliusi 1995 óta.

A beszerzési mennyiség indexe minimálisan csökkent júniusi értékéhez képest, de 50,0 pont fölött van, és a bővülés üteme továbbra is erős. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, és a második legmagasabb júliusi adat.

A beszerzési árak esetében az index értéke még magasabb lett, és 50,0 pont felett maradva további nagyon erős árnövekedést jelez a válaszadók szerint. Ezzel a beszerzési árak tizenkettedik hónapja magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a legnagyobb júliusi.

A késztermékkészletek indexe júliusban alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, de bővülésre utal, aminek üteme továbbra is elég dinamikus. A korábbi júliusi értékeket nézve az idei átlag felettinek tekinthető, és a legnagyobb júliusi 1995 óta.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt júniushoz képest, és 50,0 pont fölött maradt. Az exportindex értéke is emelkedett az előző hónaphoz képest, és 50,0 pont fölötti értéke az export mennyiségének bővülését jelzi.