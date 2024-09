Érték és Minőség Nagydíj : Egy nap alatt öt díjat nyertek Hajós István cégei

Harminckét pályázót díjaztak az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogával. Hajós István cégcsoportja két nagydíjat és három különdíjat is átvehetett.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi Üléstermében adták át szeptember 12-én. Idén a védjegyhasználatot és a kitüntetést 32 pályázó 38 pályázata érdemelte ki, több mint 30 különböző területen tevékenykedő vállalkozás mutatta meg alkotóerejét, kreativitását.

Nagydíjat kapott az Egy lépéssel több Hajós István Alapítvány „Fogadj örökbe egy családot” Programja, valamint a Bastion Guard Kft. a Humanoid robotok mesterséges intelligenciával projektje is. Mindemellett az alapítványt két különdíjjal, míg a Bastion Guardot egy különdíjjal is elismerték. Hajós István szerint a jelenlegi gazdasági helyzet mellett óriási lendületet ad cégeinek a mostani elismerés.

„Bár nagyon nehéz időszak ez cégeink számára, mégis kaptunk egy kis pozitív visszajelzést, hogy talán jó úton haladunk és a kijelölt ösvényről nem szabad letérnünk. Én ezeket a díjakat köszönöm a családomnak a csapatomnak, akik mögöttem állnak, és nagyköveteinknek, mert nélkülük biztos vagyok benne, hogy egyetlenegy díjat se kaphattunk volna meg.

Számukra is hatalmas lendületet ad ez az elismerés, szem előtt tartva azt is, hogy minél több az elismerés és az ismertség, annál nagyobb a felelősség is” – célzott a vállalkozó arra, hogy alapítványa immár több mint nyolcvan családot támogat és a támogatók köre is egyre szélesebb, ami több lehetőséget jelent a segítségnyújtásra is.

Az alapítvány nagykövetei – Proksa Szandra, Rácz Jenő, Győrffy Pál és Kucsera Gábor – segítségével a sport, az oktatás és az egészségügy támogatása mellett idén csatlakozott a rendkívül ritka Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő Ádin számára történő gyűjtéshez, ami lehetővé tette, hogy a kisfiú a Dubaiban kaphatott génterápiát. Tehát egy sikeres gyűjtés zárult le a nyáron.