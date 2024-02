Eszmét cseréltek és együtt is működnek az agrárium vezetői

Az ukrán gabona okozta piaci nehézségekről, az európai gazdatüntetésekről, kereskedelmi és állategészségügyi kérdésekről is egyeztetett Nagy István agrárminiszter hivatalában Richard Takáčcsal, Szlovákia új mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárcavezetőjével kedd délután.

Nagy István kiemelte, fontos, hogy mindig a legjobbat tudjuk kihozni a közös ügyeinkből, ha összefogunk, akkor könnyebben tudjuk az érdekeinket érvényesíteni. A miniszter kifejtette, a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terve új feltételeket hozott, ezért a tanácsadói és a falugazdász hálózatot megerősítette hazánk. A magyar agrártámogatási rendszer hatékonyságát mutatja, hogy a merőben új, komoly feltételeket és követelményeket támasztó uniós szabályrendszer keretei között is meg tudtuk teremteni a feltételeit annak, hogy emelt összegű, 70 százalékos támogatási előleget fizessünk 136 ezer gazdának. A múlt év finanszírozási nehézségei közepette ennek óriási jelentősége van az egyes gazdaságokban. Ez a hatalmas számú gazdálkodó nagyságrendileg 80 százaléka a jogosultaknak – tette hozzá a tárcavezető.

Az ukrán mezőgazdasági termékek okozta piaci nehézségekkel összefüggésben a találkozón a tárcavezető arról beszélt, hogy hazánk a magyar gazdák érdekeit szem előtt tartva, érdemi uniós intézkedések hiányában továbbra is fenn kívánja tartani a behozatali tilalmat. Nagy István tájékoztatta kollégáját, hogy az európai országokhoz hasonlóan a magyar gazdák is tüntetni fognak a brüsszeli bürokraták agrárpolitikai intézkedéseivel szemben.

Hazánk azt szeretné, ha minél több tagállam támogatná az ukrán mezőgazdaság fenyegetésével szembeni küzdelmünket Brüsszelben. Hangsúlyozta, észak-keleti szomszédunk esetleges európai uniós csatlakozása tartósan nehézzé tenné az európai és a magyar termelők megélhetését, hiszen az EU-s előírások kötöttségei között dolgozó termelők nem tudnak versenyezni a globális nagytőke tulajdonában álló többszázezer hektáros ukrán gazdaságokkal, amelyek jóval enyhébb szabályok betartásával termelnek.

Nagy István az infláció letörésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről is beszélt, példaként említve az élelmiszerárstopot és az online árfigyelő rendszert. Az utóbbi kezdeményezés a piaci verseny élénkítését és a kiskereskedelmi piacon az árak átláthatóságának fokozása érdekében a fogyasztók igényeit szolgálta. Az árfigyelő által érintett termékkategóriáknál jelentős részében figyelhető meg árcsökkenés. Az agrártárca emellett kiemelt figyelmet fordít a magyar termékek támogatására és népszerűsítésére.

A miniszter hazánk uniós elnökségével kapcsolatban arról is beszélt, hogy a Közös Agrárpolitika 2027 utáni szabályaira vonatkozó tárgyalások keretében a válsághelyzetek kezelésére kívánjuk helyezni a hangsúlyt. Emellett figyelmet fordítunk az élelmiszerpazarlás elleni fokozott fellépésre az aktuális kihívásokra adandó válaszok, a jó gyakorlatok bemutatása érdekében. Továbbá nagy hangsúlyt helyezünk az Európai Unió élelmiszer-szuverenitásának megőrzésére is. Kiállunk azon alapelv mellett, hogy a harmadik országból származó termékeknek is ugyanolyan szabályoknak kelljen megfelelniük, mint az unióban termelt élelmiszereknek – fűzte hozzá a tárcavezető.